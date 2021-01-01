ابرز عناوين الصحف الفلسطينية

رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الاثنين، تأكيد الرئيس محمود عباس وقوف فلسطين بقيادتها وشعبها مع الأردن الشقيق في مواجهة الأزمات والتحديات كافة، وأن استقرار المملكة هو استقرار للمنطقة بأسرها.

كما عنونت الصحف إجبار سلطات الاحتلال مواطنا على هدم منزله في حي جبل المكبر بالقدس المحتلة، واقتحام مئات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك وتأدية صلوات تلمودية جماعية، إضافة لتسجيل 25 حالة وفاة، و2806 إصابات جديدة بفيروس كورونا، و1589 حالة تعافٍ خالة الـ 24 ساعة الماضية.

وفي يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

في اتصال هاتفي مع ملك الأردن.. الرئيس: نقف إلى جانب الأردن وجلالة الملك في مواجهة التحديات

لجنة الانتخابات توضح آلية الاعتراض على القوائم والمرشحين

الرئيس يعزي نبيل أبو ردينة بوفاة شقيقه

باسم الرئيس: السفير عبد الهادي يهنئ البطريرك جوزيف عبسي بعيد الفصح المجيد

العالول: القدس عنوان الاستقرار وبوابة السلام

25 وفاة و2806 إصابات جديدة بـ "كورونا" و1589 حالة تعافٍ

الاحتلال يجبر مواطنا على هدم منزله في جبل المكبر بالقدس

السلطات الإسرائيلية تهدم منزلا لعائلة النقيب في اللد

إجماع فلسطيني على رفض الانتخابات دون القدس.. وحماس تغرد خارج السرب

مخيم جنين.. قصة صمود وجراح لا تندمل

"الأيام":

عمان: الأمير حمزة والمعتقلون خططوا لزعزعة الأمن والاستقرار وتواصلوا مع جهات خارجية_ الرئيس يهاتف عاهـل الأردن: نقف إلى جانبكم في مواجهة التحديات_ مستوطنون يشرعون بإقامة بؤرة استيطانية جديدة ويسيطرون على نبع في الأغوار

"الوباء": 25 وفاة، ورصد 2806 إصابات والإصابات النشطة تسجل ارتفاعًا ملحوظًا

الاحتلال يركب كاميرات مراقبة جديدة في باب العامود

غزة: توقعات بازدياد أعداد مصابي "كورونا" خلال الأيام القادمة

ريفلين يجري اليوم مشاورات التكليـف والتنافس يشمل نتنياهو ولابيد وبينيت

مداولات إسرائيلية غـدًا تبحث الرد على رسالة "الجنائية"

"القدس":

يادلين: إدارة بايدن معادية لنتنياهو

فتوح وأبو عمرو وأبو بكر يصلون إلى غزة

الأردن يعلن وأد الفتنة وإحباط زعزعة الاستقرار..والصفدي: التحقيقات رصدت اتصالات مع جهات خارجية

الاحتلال يجبر مقدسيا على هدم منزله بنفسه ومستوطنون يقطعون 100 شجرة زيتون في قصرة

25 وفاة و2806 إصابات جديدة بكورونا في الضفة وغزة

لجنة الانتخابات تعتمد أكثر من 70 هيئة رقابية و7 آلاف مراقب و1250 صحفيا حتى الآن

الكنائس المسيحية تحتفل بعيد الفصح المجيد

الشيخ: اتصالات مع البرغوثي ونحن بصدد صياغة موقف وطني بشأن الانتخابات في القدس

ضغوط لتسهيل مغادرة الفلسطينيين للبنان وتحذيرات من إسقاط "حق العودة"