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تطعيم الكوادر التدريسية للصفوف من الأول وحتى السادس من اليوم وحتى الخميس المقبل

الإثنين 05 أبريل 2021 09:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تطعيم الكوادر التدريسية للصفوف من الأول وحتى السادس من اليوم وحتى الخميس المقبل



رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة بدء تطعيم الكوادر التدريسية للصفوف من الأول وحتى السادس ابتداء من اليوم الاثنين وحتى الخميس المقبل.

وأضافت في بيان صحفي، أنه بناء على قرار رئيس الوزراء محمد اشتية فإنه سيتم البدء بتطعيم الكوادر التدريسية بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم في المحافظات، حيث سيكون اليوم الاثنين مخصصاً لتطعيم الكوادر التدريسية فوق الـ50 عاماً، الثلاثاء: من 40- 50 عاماً، الأربعاء من 30- 40 عاماً، والخميس باقي الهيئة التدريسية.

وأشارت إلى أن هذا القرار يشمل المدارس الحكومية والخاصة ومدارس وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا".

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