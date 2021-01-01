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بالتزامن مع محاكمة نتنياهو: ريفلين يجري مشاورات لتشكيل الحكومة

الإثنين 05 أبريل 2021 08:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بالتزامن مع محاكمة نتنياهو: ريفلين يجري مشاورات لتشكيل الحكومة



القدس المحتلة / سما /

الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، اليوم الإثنين، مشاورات مع رؤساء الأحزاب لتشكيل الحكومة المقبلة، ويتوقع أن يعلن عن المرشح المكلف بتشكيل حكومة غدا الثلاثاء.

وتتزامن مشاورات ريفلين مع بدء محاكمة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في المحكمة المركزية في القدس، حيث ستبدأ مرحلة الإثباتات في محاكمته بتهم ارتكاب مخالفات فساد، بينها الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

وقالت النيابة العامة في بيان أن "الادعاء يعتقد أن ثمة جدوى حقيقية لحضور المتهم أثناء الخطاب الافتتاحي الذي ستلقيه في المحكمة المدعية عنات بن آري، الذي يشكل بداية قضية الادعاء كلها، من ناحية دلالات الأمور من جانب المتهم وبدون وساطة وكذلك من ناحية إظهار وجه العدالة".

وسيباشر ريفلين في ساعات الصباح استقبال رؤساء الأحزاب والكتل وسيكون ترتيب الاستقبال والمشاورات بحسب عدد النواب الذي حصل عليه كل حزب في الانتخابات، وعليه، سيتسمع ريفلين بداية إلى ممثلي حزب الليكود وفي نهاية يوم المشاورات في ساعات المساء سيستمع إلى ممثلي القائمة الموحدة.

ومع استمرار أزمة الحكم في البلاد على خلفية فساد ومحاكمة نتنياهو، لا يوجد لمعسكر نتنياهو أغلبية لتشكيل الحكومة ويحظى حتى الآن بدعم 52 من أعضاء الكنيست، بينما المعسكر المناوئ له يشهد تناقضات وصراعات وعدم التوافق على شخص واحد لتشكيل الحكومة.

وتشير التوقعات إلى وجود ثلاثة مرشحين للتكليف بتشكيل حكومة، هم نتنياهو ورئيس حزب "يش عتيد"، يائير لبيد، ورئيس حزب "يمينا"، نفتالي بينيت.

وبحسب ما تم الإعلان عنه، ستوصي بتكليف نتنياهو أحزاب ممثلة بـ52 عضو كنيست، هي: الليكود 30، و"شاس" 9، و"يهدوت هتوراة" 7، و"الصهيونية الدينية" اليمين الفاشي 6.

بينما في المعسكر المناوئ، يتوقع أن توصي على لبيد أحزاب ممثلة بـ37 عضو كنيست، هي: "ييش عتيد" 17، و"يسرائيل بيتينو" 7، وحزب العمل 7، و"ميرتس" 6.

وفي المقابل، تشير التوقعات إلى أن بينيت سيحصل على توصية 7 أو 13 عضو كنيست: "يمينا" 7، و"تيكفا حداشا" 6. وليس واضحا بعد على من سيوصي "كاحول لافان" 8.

وبما يتعلق بالأحزاب العربية، فإن القائمة المشتركة 6 أعضاء كنيست أعلن رئيسها أيمن عودة، أن المشتركة ستوصي على لبيد في حل دعمه 55 من أعضاء الكنيست، بينما حزب التجمع أعلن أن نائبة في المشتركة، سامي أبو شحادة، لن يوصي على أي مرشح، كذلك ليس واضحا بعد على من ستوصي القائمة الموحدة برئاسة منصور عباس، 4 أعضاء كنيست، إثر المعارضة في معسكر نتنياهو للحصول على دعمها ولو من خارج الائتلاف.

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