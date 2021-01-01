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حالة الطقس: ارتفاع ملموس على درجات الحرارة اليوم

الإثنين 05 أبريل 2021 07:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس: ارتفاع ملموس على درجات الحرارة اليوم



رام الله / سما /

توقعت دائرة الارصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم الاثنين، صافياً بوجه عام ، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية ويصبح الجو معتدلا في المناطق الجبلية دافئا نسبيا في بقية المناطق، والرياح شمالية شرقية إلى  جنوبية شرقية  خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وهذه الليلة، يكون الجو صافيا ولطيفا بوجه عام ، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وغدا الثلاثاء، يكون الجو صافياً بوجه عام ، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية ويصبح الجو حاراً في المناطق الجبلية وحار جداً في بقية المناطق، والرياح شمالية شرقية إلى  جنوبية شرقية  خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

والأربعاء، يكون الجو صافياً بوجه عام ، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية ويصبح الجو حاراً نسبياً في المناطق الجبلية حاراً في بقية المناطق، والرياح  جنوبية غربية  خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

والخميس، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف بوجه عام ، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل ويصبح الجو لطيفا في معظم المناطق ، والرياح  جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

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