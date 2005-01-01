  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تحدث عن البرغوثي ودحلان.. القدوة: هناك أمور بدأت تتغير وحاجز الخوف كسر مع ترشحنا للانتخابات

الأحد 04 أبريل 2021 11:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
تحدث عن البرغوثي ودحلان.. القدوة: هناك أمور بدأت تتغير وحاجز الخوف كسر مع ترشحنا للانتخابات



رام الله / سما /

 قال مؤسس الملتقى الوطني الديمقراطي ناصر القدوة، إن " قرار فصله من حركة فتح لا ينسجم مع نظام الحركة ولا يأخذ بالاعتبار التاريخ والجغرافيا، وسابقى فتحاوياً حتى العظم ولم أدر ظهري للحركة".

 وأضاف القدوة في حديث لقناة "الميادين" الفضائية، مساء الأحد، "انا سأبقى في فتح واختلافي مع بعض الأشخاص هو حول الجوهر ولا يتعلق بأمور شخصية وشكلية".

 وقال القدوة إن "الحالة الفلسطينية بحاجة إلى تغيير واسع وعميق وسأخوض الانتخابات تحت عنوان إحداث التغيير في الحالة الفلسطينية".

 واعتبر القدوة بأن "هناك أمور بدأت تتغير وحاجز الخوف كسر مع ترشحنا للانتخابات".

وقال " اعتقد أن مروان البرغوثي سيترشح للانتخابات الرئاسية وإذا قرر ذلك سندعمه (..) سنكون في نفس المعسكر مع مروان البرغوثي إذا ترشح للانتخابات الرئاسية".

 وقال القدوة "استعادة الوحدة تتطلب عودة قطاع غزة والشراكة الكاملة للأطراف كافة وبرنامجاً متفقاً عليه".

وتابع قائلا " أرفض توجيه أي اتهام لي بالهجوم على الإسلام (..) تم تحريف كلامي بشأن الإسلام بطريقة مزعجة وكاذبة".

 وشدد بالقول "ما زلت اعتبر نفسي في صلب فتح ولست قيادياً سابقاً في الحركة".

وأضاف:بعض الدوائر الفلسطينية لم تتوقف عن توجيه الاتهام لي بأنني حالة دحلانية (..)، مشيرا الى انه لم يصوت على قرار فصل محمد دحلان من فتح أو غيره لانها حركة تضك كل الاتجاهات السياسية

#ناصر القدوة #الانتخابات الفلسطينية #مروان البرغوثي #الملتقى الوطني الديمقراطي #حركة فتح #محمد دحلان

الأكثر قراءة اليوم

يديعوت تزعم : ولي العهد السعودي متورط في انقلاب الأردن

من هو الشريف حسن بن زيد الذي اعتقله الأمن الاردني؟

بعد احداث الاردن وما أثير حول نجلها الامير حمزة.. الملكة نور تعلق وهذا ما قالته ..

الامير حمزة بن الحسين يؤكد بأنه قيد الإقامة الجبرية كجزء من حملة القمع ضد المنتقدين (فيديو)

الشيخ: نتواصل مع مروان البرغوثي و قرارات رئاسية بحل ملفات موظفي 2005 والتقاعد القسري

صحيفة إسرائيلية: نتنياهو كان على علم بالانقلاب في الاردن وأمِل بالإطاحة بعبد الله الثاني

من هو باسم عوض الله الذي اعتقله الامن الاردني ؟

الأخبار الرئيسية

قيادي بحماس: هناك توافق على حكومة وحدة وطنية مهما كانت نتائج الانتخابات

بايدن

صحيفة: الفلسطينيون مرتاحون لسياسة "الخطوة خطوة" الأميركية لاستعادة العلاقات

ما معنى أن تتقدم 36 قائمة تتنافس على البرلمان الفلسطيني؟

زكي يتحدث عن الانتخابات وتحالف القدوة والبرغوثي: "فتح" تقود عملية سياسية وصلت لباب مسدود!

الاعلامي الحكومي بغزة: نهاية الأسبوع سنكون أمام إغلاق شامل وإيقاف لكل مناحي الحياة في هذه الحالة !

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية