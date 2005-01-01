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الإمارات تتحدث عن "تاريخ ملهم" للعائلة الهاشمية الحاكمة في الأردن

الأحد 04 أبريل 2021 10:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإمارات تتحدث عن "تاريخ ملهم" للعائلة الهاشمية الحاكمة في الأردن



ابو ظبي /سما/

اعتبر المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، أنور قرقاش، تعليقا على التطورات الأخيرة في الأردن، أن "العائلة الهاشمية الحاكمة في البلاد لها تاريخ ملهم في تجاوز الأزمات".

وقال قرقاش عبر صفحته الرسمية في موقع "تويتر"، اليوم الأحد: "استقرار الأردن الشقيق محل إجماع عربي ودولي، فسياسته العاقلة وبناؤه للجسور في منطقة مضطربة لم تكن بالخيار السهل، ولكنها كانت وتبقى التوجه الضروري".

وأضاف قرقاش: "تاريخ الأسرة الهاشمية في عبور الأزمات والحفاظ على الدولة في أحلك الظروف ملهم، فلنلتف اليوم وكل يوم حول الأردن وقيادته وشعبه".

والسبت أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية بأن السلطات الأردنية اعتقلت ولي العهد السابق، الأمير حمزة بن الحسين، و20 شخصا آخرين بتهمة "تهديد استقرار البلاد"، لكن وكالة الأنباء الرسمية "بترا" قالت في وقت لاحق إنه ليس موقوفا.

وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، أنه تم الطلب من الأمير حمزة التوقف عن "تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن".

ولاحقا نشر الأمير حمزة تسجيلين مصورين، الأول منهما باللغة الإنجليزية والثاني باللغة العربية، حيث أوضح أن قائد الجيش وجه له بالبقاء في المنزل وعدم الاتصال بأحد.

وشدد ولي العهد السابق على أنه ليس طرفا في أي مؤامرة ضد استقرار البلاد، لكنه وجه انتقادات لاذعة للنظام الحاكم، الذي اتهمه بالفساد وعدم الكفاءة.

واليوم الأحد أكدت السلطات الأردنية اعتقال مجموعة تضمن من 16 إلى 18 شخصا وعزل الأمير حمزة في منزله بعد فك تحركات من قبلهم "تستهدف أمن الوطن واستقراره".

والأمير حمزة بن الحسين من مواليد 29 مارس 1980، وهو الابن الأكبر للعاهل الأردني الراحل، الملك الحسين، من زوجته الرابعة، الملكة نور الحسين، والأخ غير الشقيق لعاهل الأردن الحالي، الملك عبد الله الثاني.

#أنور قرقاش #الامارات #الاردن #العائلة الهاشمية

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