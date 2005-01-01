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السيسي يعلن تضامنه الكامل مع الأردن خلال مكالمة مع الملك عبد الله الثاني

الأحد 04 أبريل 2021 10:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
السيسي يعلن تضامنه الكامل مع الأردن خلال مكالمة مع الملك عبد الله الثاني



القاهرة /سما/

أفاد بيان للرئاسة المصرية، اليوم الأحد، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أجرى اتصالا هاتفيا بالملك الأردني عبد الله الثاني، أكد له فيه تضامن مصر الكامل مع الأردن ودعمها لقرارات الملك.

وجاء في البيان أن "السيد الرئيس اطمأن خلال الاتصال على استقرار الأوضاع في الأردن الشقيق، مجددا تضامن مصر التام حكومة وشعبا مع الأردن، ومعربا عن الدعم الكامل لكل القرارات الأخيرة التي اتخذها الملك عبد الله الثاني من أجل الحفاظ على أمن واستقرار المملكة."

ومن جانبه، أعرب العاهل الأردني عن خالص تقديره "لمساندة ودعم السيد الرئيس، الأمر الذي يجسد عمق وقوة أواصر العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين".

ويأتي هذا الاتصال بعد أن أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أمس السبت، بأن السلطات الأردنية اعتقلت ولي العهد السابق، الأمير حمزة بن الحسين، و20 شخصا آخرين بتهمة "تهديد استقرار البلاد"، لكن وكالة الأنباء الرسمية "بترا" قالت في وقت لاحق إنه ليس موقوفا.

وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، أنه تم الطلب من الأمير حمزة التوقف عن "تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن".

ولاحقا نشر الأمير حمزة تسجيلين مصورين، الأول منهما باللغة الإنجليزية والثاني باللغة العربية، حيث أوضح أن قائد الجيش وجه له بالبقاء في المنزل وعدم الاتصال بأحد.

وشدد ولي العهد السابق على أنه ليس طرفا في أي مؤامرة ضد استقرار البلاد، لكنه وجه انتقادات لاذعة للنظام الحاكم، الذي اتهمه بالفساد وعدم الكفاءة.

#الرئاسة المصرية #الرئيس السيسي #الملك عبدالله الثاني #الاردن

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