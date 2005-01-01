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شابوشنيك الذي ارتبط اسمه بإحداث الاردن: لست من الموساد واردت فقط مساعدة صديقي!

الأحد 04 أبريل 2021 10:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
شابوشنيك الذي ارتبط اسمه بإحداث الاردن: لست من الموساد واردت فقط مساعدة صديقي!



القدس المحتلة / سما /

 نفى روي شابوشنيك، أيّة علاقة له بالموساد، وذكر أنه رجل أعمال إسرائيلي مقيم في أوروبا.

لكنّ شابوشنيك أكّد أنه صديق مقرّب من الأمير حمزة، وأنه عرض المساعدة على زوجته في الأمس.

وذكر شابوشنيك أنّ الأمير حمزة أخبره، أمس السبت، "عما يجري في المملكة، وعرضت عليه إرسال زوجته وأبنائه لزيارتي".

وقال مصدر مطلع إن التحقيقات الجارية في الأردن حالياً كشفت أن الأجهزة الأمنية رصدت تواصل ضابط سابق في الموساد الاسرائيلي مع زوجة الامير حمزة بن الحسين مساء السبت، بحسب ما أورده موقع عمون الإخباري.

وأشار المصدر إلى أن الضابط السابق في الموساد قال لزوجة الأمير حمزة، "إنه جاهز لوضع الامكانيات المتاحة لخدمتها، وعرض عليها توفير طائرة خاصة لإخراجها من الاردن الى بلد أجنبي وقت ما تشاء".

وكان نائب رئيس الوزراء الأردني وزير الخارجية، أيمن الصفدي، قد أكد في وقت سابق من اليوم الأحد، أن تحقيقات الأجهزة الأمنية أثبتت أن نشاطات وتحركات الأمير حمزة وأشخاص آخرين "تستهدف أمن" الأردن و"استقراره".

وأشار الصفدي إلى أن "الأجهزة الأمنية تابعت عبر تحقيقات شمولية حثيثة، قامت بها القوات المسلحة ودائرة المخابرات والأمن العام على مدى فترة طويلة، نشاطات وتحركات لسمو الأمير حمزة بن الحسين والشريف حسن بن زيد وباسم عوض الله وأشخاص آخرين تستهدف أمن الوطن واستقراره ورصدت تدخلات واتصالات مع جهات خارجية حول التوقيت الأنسب للبدء بخطوات لزعزعة أمن" الدولة الأردنية.

#روي شابوشنيك #الموساد الاسرائيلي #الامير حمزة بن الحسين #الاردن #رجل اعمال اسرائيلي

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