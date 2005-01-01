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تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس وملك الاردن عبد الله الثاني بن الحسين

الأحد 04 أبريل 2021 09:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس عباس وملك الاردن عبد الله الثاني بن الحسين



رام الله / سما /

 أجرى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا مع الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، أعرب خلاله عن وقوف فلسطين بقيادتها وشعبها مع الأردن الشقيق في مواجهة الأزمات والتحديات كافة.

وشدد الرئيس، خلال الاتصال الهاتفي مع جلالة الملك، على أن استقرار المملكة الأردنية الهاشمية هو استقرار للمنطقة بأسرها، وهو أيضا مصلحة عربية وإسلامية عامة، ومصلحة فلسطينية على وجه الخصوص، مؤكدا على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، والتعاون المستمر والتنسيق في جميع المجالات والميادين، لما فيه مصلحة وأمن واستقرار البلدين.

#الرئيس عباس #الملك عبدالله الثاني #الاردن #فلسطين

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