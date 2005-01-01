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"الشرقية للدخان": المصريون دخنوا 6,1 مليار سيجارة في شهر واحد

الأحد 04 أبريل 2021 09:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الشرقية للدخان": المصريون دخنوا 6,1 مليار سيجارة في شهر واحد



القاهرة /سما/

أعلنت شركة "الشرقية للدخان" المصرية تحقيق أعلى رقم بيع في تاريخ الشركة بأكثر من 6,1 مليار سيجارة بنسبة نمو 20% مقارنة بالعام الماضي لنفس الشهر.

ونسبت الشركة سبب هذه الزيادة إلى تنفيذ الخطط التسويقية والبيعية لمنتجاتها ومتابعة الأسواق واكتشاف فرص النمو وغلق الفجوات البيعية.

وأوضحت "الشرقية للدخان" في بيان إفصاح لبورصة مصر، اليوم الأحد، أن الشركة حققت أعلى رقم إنتاجي 7 مليار سيجارة محلية في شهر واحد، وهو أكبر من أعلى رقم إنتاجي سابق بحوالي 10%، وأعلى مما تم إنتاجه في مارس السابق بحوالي 45%، وبمعدلات نمو شهرية منذ بداية العام المالي الحالي بمقدار 15%، كما أن معدلات الإنتاج اليومية ارتفعت بشكل كبير خلال الشهور الماضية وبنسبة تفوق 25%.

#مصر #تدخين السجائر #بورصة مصر

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