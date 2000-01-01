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6 أسرى يدخلون أعواماً جديدة والحكم على أسير وتمديد اعتقال وإفراجات

الأحد 04 أبريل 2021 08:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
6 أسرى يدخلون أعواماً جديدة والحكم على أسير وتمديد اعتقال وإفراجات



رام الله / سما /

دخل اليوم ستة أسرى أعواماً جديدة في سجون الاحتلال، وهم :

الأسير طارق محمد أحمد اعمر (41 عامًا)، من سكان محافظة الخليل، دخل عامه 22 على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 4/ 4/ 2000، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

الأسير أنور عمر حمدان عليان (45 عامًا)، من سكان محافظة طولكرم، دخل عامه التاسع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 4/ 4/ 2003، وهو محكوم بالسجن 23 عامًا، وتعرض الأسير عليان لتحقيقٍ قاسٍ بعد اعتقاله، علمًا أنه متزوج وهو أب لطفلين رزق بهما عبر النطف المحررة، ويقبع في سجن "النقب الصحراوي".

الأسير حمزة صالح أحمد الطقطوق (38 عامًا)، من سكان محافظة نابلس، دخل عامه السادس عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 4/ 4/ 2006، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

الأسير أحمد يوسف عبد الرحمن شناوي (53 عامًا)، من سكان محافظة نابلس، دخل عامه السادس عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 4/ 4/ 2006، وهو محكوم بالسجن بالسّجن المؤبد 3 مرات و30 عامًا، وتعرض الأسير شناوي لتحقيقٍ قاسٍ بعد اعتقاله، وأصدر الاحتلال الحكم بحقّه بعد عام، وللأسير خمسة من الأبناء والبنات، أصغر بناته حينما أُعتقل كانت تبلغ من العمر 3 سنوات، وأكبرهم أبنائه 11 عامًا، وقد عانى منذ العام الماضي من تفاقم في وضعه الصحي، وواجه مماطلة إدارة سجون الاحتلال في تقديم العلاج اللازم له وخلال سنوات اعتقاله فقدَ أحد أشقائه.

الأسير جهاد عبد اللطيف سعيد أبو هنية (41 عامًا)، من سكان محافظة قلقيلية، دخل عامه الخامس عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 4/ 4/ 2007، وهو محكوم بالسجن 16 عامًا.

الأسير حكيم مازن نياز عواد (28 عامًا)، من سكان محافظة نابلس، دخل عامه الحادي عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 4/ 4/ 2011، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

حكم وتمديد وإفراجات

من جهة أُخرى، حكمت محكمة الاحتلال العسكرية، اليوم، على الطالب في جامعة بيرزيت مهدي كراجة بالسجن لمدة 16 شهراً.

ومددت المحكمة اعتقال كل من الأسيرين محمد موسى عبيدات وماهر أسعد عبيدات إلى الثالث عشر من نيسان الجاري، والأسيرين يزن عرفات عبيدات ومحمد حسن عبيدات وخالد ابراهيم زيد وهاشم أحمد عبيدات إلى التاسع عشر من نيسان الجاري، والأسير نظمي ماجد برهم من نابلس حتى 3-6 ، والأسير عوض كمال يزيد من طولكرم حتى 5-5.

وأفرج الاحتلال عن الأسير ليث بشار منصور من بلدة كفر قليل، جنوبيّ نابلس، بعد قضائه 3 سنوات، والأسير الفتى مهند أبو عصب (17 عامًا) من مدينة القدس بعد أن أمضى محكوميته البالغة 16 شهراً، والأسير مجد بعجاوي من بلدة يعبد قضاء جنين، بعد اعتقال دام 28 شهرًا، والأسير أسيد سويدان بعد 3 سنوات، والأسير معاذ رائد دراغمة من طوباس بعد عامين ونصف العام من الاعتقال، والأسير محمد توتنجي من بلدة العيسوية، شرقيّ القدس، بعد قضاء محكوميته البالغة 8 أشهر.

#الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية

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