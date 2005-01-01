بلدية الخليل توقع اتفاقية لتمويل بناء ملحق للمدرسة الصناعية

الخليل / سما /

وقّع رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة، اتفاقية تعاون لبناء ملحق للمدرسة الصناعية على أرض المدرسة المملوكة لبلدية الخليل، بتبرع من أبناء المرحوم عبد العزيز رضوان أبو سنينة عن روح والدهم الحاج عبد العزيز أبو سنينة "أبو حسام" ، وذلك بحضور مدير التربية والتعليم الأستاذ بسام طهبوب وعميد آل أبو سنينة الحاج أبو أكرم أبو سنينة وعدد من أعضاء المجلس البلدي ومهندسي البلدية والهيئة الإدارية للمدرسة.

وأوضح مدير الإدارة الهندسية في بلدية الخليل المهندس أمجد اعبيدو، أنّ البلدية تُولي اهتماماً كبيراً بقطاع التعليم، وتعمل على تسخير كافة إمكانياتها لتطوير وإعادة تأهيل المدارس القائمة والمساهمة بشكل كبير في إنشاء المدارس الجديدة، مشيراً إلى أنّ هذه الاتفاقية تتضمن بناء مبنى بمساحة تزيد عن 3000م² وتشطيبه بالكامل، لافتاً إلى أنّ المبنى سيتضمن كل المرافق اللازمة للتخصصات المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم.

من جانبه، أكد رئيس البلدية أهمية الاستثمار في قطاع التعليم كونه يشكل دعامة أساسية لخلق جيل مثقف ومتعلم، شاكراً أبناء المرحوم أبو حسام على هذا التبرع السخي، مثمناً دعم المجتمع المحلي الدائم لقطاع التعليم، داعياً الحكومة الفلسطينية لبذل المزيد من الجهود لدعم هذا القطاع الهام في الخليل كبرى المدن الفلسطينية.

بدوره، شكر طهبوب بلدية الخليل على جهودها المتواصلة في دعم المسيرة التعليمية وتعزيز قدراتها وإمكانياتها، مثنياً على دعم أبناء المرحوم أبو حسام للمدرسة الصناعية التي باتت وِجهة للطلبة، في ظل إقبال الشباب على التعليم المهني، مؤكداً ضرورة تضافر الجهود للعمل على إنهاء دوام الطلبة بالفترة المسائية أو بمدارس بعيدة عن أماكن سكناهم.