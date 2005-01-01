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نابلس: القبض على 6 متهمين في قضايا عدة

الأحد 04 أبريل 2021 08:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
نابلس: القبض على 6 متهمين في قضايا عدة



نابلس / سما /

 ألقت الشرطة القبض على ستة متهمين في خمسة قضايا، مختلفة في محافظة نابلس، تراوحت بين التهديد والتشهير الإلكتروني، وسرقة لوحات مركبات، وتنظيم رحلات سياحية من دون ترخيص، وحيازة مواد اثرية.

ووأوضحت ادارة العلاقات العامة والاعلام في الشرطة، أنه تم القبض مشتبه به بالتهديد والتشهير بفتاة بنشر صورها عبر موقع الـ"تك توك" الإلكتروني، وعلى مشتبه بهما بسرقة لوحات أرقام مركبات في أحياء مختلفة، كما قبضت على مشتبه به بتنظيم مسارات سياحية داخلية مخالفة لقانون الطوارئ ومزاولة مهنه بدون ترخيص في نابلس، وشخصين أخرين بتهمة حيازة قطع أثرية.

#الشرطة الفلسطينية #القبض على مطلوبين

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