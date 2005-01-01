العالول: لا بد للقدس أن تكون حاضرة في الانتخابات

رام الله / سما /

قال نائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول، اليوم الأحد، إن القدس جزء من أراضي الدولة الفلسطينية التي لا بد وأن تكون حاضرة في الانتخابات ترشحًا وانتخابًا كباقي المدن والقرى الفلسطينية المحتلة، معتبرا القدس عنوان الاستقرار وبوابة السلام.

واستعرض العالول خلال لقاء مع السفير المصري لدى فلسطين، طارق طايل، تصميم حركة فتح وخطواتها الجادة والحثيثة للمضي في جعل الانتخابات التشريعية واقعا يفرز اعادة بناء السلطة التشريعية للشعب الفلسطيني، كما استعرض التحديات التي تواجه الانتخابات بما يتعلق بإجرائها في القدس.

من جانبه، أكد السفير المصري، على موقف بلاده الثابت والمتعلق بدعم الحوارات التي تمت في القاهرة ما بين الفصائل الفلسطينية، ودعم كامل حقوق الشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة.