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نقيب المحامين يستقبل الفريق جبريل الرجوب في مقر النقابة

الأحد 04 أبريل 2021 07:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
نقيب المحامين يستقبل الفريق جبريل الرجوب في مقر النقابة



رام الله / سما /

استقبل نقيب المحامين الفلسطينيين المحامي جواد عبيدات وأعضاء مجلس النقابة المحامي أمجد الشلة والمحامي فادي عباس  ظهر اليوم  الفريق جبريل رجوب في المقر الرئيسي لنقابة المحامين في مدينة رام الله.

وبدوره استعرض الفريق الرجوب  الأوضاع الراهنة  وتحدث عن العملية السياسيه والانتخابات التشريعية التي ستجري في الشهر القادم ، وأكد بأن الانتخابات هي مطلب وطني من أجل تكريس الديمقرط وتجديد الشرعية الممتدة من الشعب، ولانها ايضا مطلبا وطنيا  لانهاء الانقسام ، وأشار الى ضرورة أن تدعم النقابات المهنية والاتحادات العرس الديمقراطي القادم وان تاتي على جراحها بخصوص اي قضايا ومطالب نقابية وان تكون هذه النقابات والاتحادات شريك في هذا العرس الوطني.

من جانبة رحب نقيب المحامين المحامين جواد عبيدات  بالفريق الرجوب وقدم  نبذه  عن رؤية نقابة المحامين فيما يتعلق بالقرارات بقانون الماسة بالشأن القضائي والفعاليات المطلبية للنقابة، وأكد على أن مسألة انهاء الانقسام هي من المطالب الرئيسية للنقابة التي نادت بها في جميع بياناتها، وأشار الى أن العملية الديمقراطية  هي الخطوة الأولى لانهاء الانقسام، وهي حق مقدس واستحقاق لكل مواطن فلسطيني من أجل بناء الدولة الفلسطينية، وأضاف بأن مجلس النقابة والهيئة العامة  سيدعمون العرس الديمقراطي القادم من أجل أن تفرز نتائج هذه الانتخابات مجلس تشريعي منتخب يمثل الكل الفلسطيني، وشدد على ضرورة  وضع كافة الخلافات الداخلية جانبا من أجل نجاح العملية الانتخابية القادمة وعدم التشويش عليها.

#نقابة المحامين #جبريل رجوب

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