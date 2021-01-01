الصحة بغزة: السلالة الجديدة تظهر أعراضها بشكل أكبر عند الأطفال والشباب

غزة / سما /

قال رئيس دائرة الطب الوقائي في وزارة الصحة بغزة مجدي ضهير، مساء اليوم الأحد، إن السلالة الجديدة تظهر أعراضها بشكل أكبر عند الأطفال والشباب.

وأوضح ضهير، خلال حديثه لإذاعة "صوت القدس"، أنه تم التأكد خلال الأيام الماضية وجود الطفرة الجديدة من فيروس "كورونا" كونها تتميز بقدرتها على الانتشار والتفشي السريع وتخص كافة فئات المجتمع.

وأضاف: "تم دراسة كافة الوقائع من كل الجوانب لمتابعة جميع ملفات جائحة كورونا فيما يخص استعدادات وزارة الصحة وقدرتها على التعامل مع الحالات ومتابعة المصابين والمخالطين والمعزولين في المنازل".

وأوضح أن هناك تزايد مستمر في الإصابات وما زلنا على استعداد تام للتعامل مع كافة الأعداد من الإصابات التي ممكن أن تصل الى المستشفيات.

وبين أن هناك زيادة على أعداد الحالات الخطيرة بشكل يومي ما يشكل ضغط على القطاع الصحي واستنزاف على المواد المتاحة.

وتابع: "اللقاحات المتوفرة لدى وزارة الصحة جميعها آمنة، وننفي تشكيلها أي خطورة على المتلقين للقاح".