  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اتحاد المقاولين: الضغوط لن تمنعنا من استمرار فعالياتنا لاستعادة الارجاع الضريبي

الأحد 04 أبريل 2021 06:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتحاد المقاولين: الضغوط لن تمنعنا من استمرار فعالياتنا لاستعادة الارجاع الضريبي



غزة / سما /

جدد اتحاد المقاولين الفلسطينيين بمحافظات غزة تمسكه بكل الإجراءات القانونية والنقابية بحق كل محاولة لاختراق قرار مقاطعة شراء العطاءات، والحفاظ على قرار الهيئة العامة باستمرار الفعاليات الاحتجاجية لاسترجاع حقوق الارجاع الضريبي المحتجزة.

وأكد الاتحاد في تصريح صحفي أن الأولى لكافة جهات الضغط والوساطة التوجه للضغط على وزارتي المالية برام الله وغزة لصرف حقوق المقاولين المترصدة لديها على مدار ١٤ عام، وإنصاف المقاولين، واستعادة قدرة شركات المقاولات، وشركائها في القطاع الخاص، وإنعاش قطاع غزة عبر التنمية وفتح فرص التشغيل.

وأضاف الاتحاد أنه بهدف إثبات مرونته يؤكد استعداده لتقديم كافة ملفات الارجاع الضريبي لشركة تدقيق حسابات دولية للفصل في ملفات الارجاع الضريبي.

وأوضح الاتحاد أن المسؤولية تقع على عاتق المؤسسات الدولية المانحة للضغط على السلطة الوطنية الفلسطينية لإلزامها بالاتفاق الذي ينص على أن مشاريعها تخضع لضريبة القيمة المضافة بمقدار صفر في المشاريع الإنسانية، أو القيام بدفع الارجاع لمشاريع المقاولين وفق العقود الموقعة.

وأكد الاتحاد أن خطوة المقاطعة وما يليها من خطوات تصعيدية أخرى هي نضال نقابي يهدف لمنع خروج شركات المقاولات من سوق العمل، وتسريح عمالها وتقويض أهم أركان القطاع الخاص.

وشدد الاتحاد أن قراراته تحظى بالتفاف الهيئة العامة للمقاولين واجماعهم ودعمهم،  ومساندة القطاع الخاص، وتفهم المؤسسات الأهلية والمجتمعية.

#غزة #اتحاد المقاولين

الأكثر قراءة اليوم

الاردن: محاولة انقلاب فاشلة.. ومداهمات واعتقالات طالت شخصيات بارزة وقريبة من الأمير حمزة

يديعوت تزعم : ولي العهد السعودي متورط في انقلاب الأردن

من هو الشريف حسن بن زيد الذي اعتقله الأمن الاردني؟

الامير حمزة بن الحسين يؤكد بأنه قيد الإقامة الجبرية كجزء من حملة القمع ضد المنتقدين (فيديو)

بعد احداث الاردن وما أثير حول نجلها الامير حمزة.. الملكة نور تعلق وهذا ما قالته ..

صحيفة إسرائيلية: نتنياهو كان على علم بالانقلاب في الاردن وأمِل بالإطاحة بعبد الله الثاني

من هو باسم عوض الله الذي اعتقله الامن الاردني ؟

الأخبار الرئيسية

ما معنى أن تتقدم 36 قائمة تتنافس على البرلمان الفلسطيني؟

زكي يتحدث عن الانتخابات وتحالف القدوة والبرغوثي: "فتح" تقود عملية سياسية وصلت لباب مسدود!

الاعلامي الحكومي بغزة: نهاية الأسبوع سنكون أمام إغلاق شامل وإيقاف لكل مناحي الحياة في هذه الحالة !

شاهد: الحكومة الاردنية تكشف تفاصيل جديدة حول اعتقال شخصيات بارزة في المملكة

لجنة الانتخابات توضح آلية الاعتراض على القوائم ومرشحيها للانتخابات التشريعية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية