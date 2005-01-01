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مجدلاني: الانتخابات دون القدس انتقاص من حقنا فيها واعتراف أنها جزء من إسرائيل

الأحد 04 أبريل 2021 06:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجدلاني: الانتخابات دون القدس انتقاص من حقنا فيها واعتراف أنها جزء من إسرائيل



رام الله / سما /

 أكد أمين عام جبهة النضال الشعبي أحمد مجدلاني أهمية مشاركة القدس في العملية الانتخابية تصويتا وترشيحا، مشيرا إلى أن قبول أي طرف فلسطيني بإمكانية إجراء الانتخابات دون مشاركة القدس، هو انتقاص من حقنا في القدس واعتراف بأنها جزء من إسرائيل.

وقال مجدلاني، في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الأحد، إن إجراء أي عملية انتخابية في فلسطين لا يمكن أن تتم دون القدس، مؤكدا أن مشاركة القدس ليست موضوعا فنيا بقدر ما هو سياسي بدرجة أساسية، يتمثل في التأكيد على أن القدس عاصمة دولة فلسطين وأن المقدسيين لهم الحق مثل أي فلسطيني بممارسة حقهم الانتخابي.

وشدد مجدلاني على التمسك بالحق الطبيعي بممارسة المقدسيين لدورهم في العملية الانتخابية تصويتا وترشيحا، مؤكدا أنه لا يمكن إجراء الانتخابات بدون القدس.

#احمد مجدلاني #جبهة النضال الشعبي #الانتخابات الفلسطينية

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