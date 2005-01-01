مركز: القدس معركة كل الفلسطينيين.. وكافة الاتفاقات بين الفصائل اكدت أنه لا انتخابات بدون العاصمة

رام الله / سما /

أكد مدير المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات محمد المصري، على اهمية مشاركة مدينة القدس المحتلة بالانتخابات المقبلة باعتبارها عاصمة دولة فلسطين وتمسكا بالثوابت الفلسطينية التي شدد عليها الشهيد الراحل ياسر عرفات.

وقال المصري في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الأحد، أن القدس معركة كل الفلسطينيين، وأننا سنجعلها معركتنا مع الاحتلال بمساعدة المجتمع الدولي، مشيرا الى ان كل الاتفاقات بين حركتي فتح وحماس والفصائل في تركيا ومصر اكدت انه لا انتخابات بدون العاصمة.

واوضح المصري أن هناك مماطلة من قبل الاحتلال بسبب وجود ازمة داخلية، وإننا متمسكون بالاتفاقات الموقعة مع الاحتلال وبناءً عليه أجريت الانتخابات السابقة.