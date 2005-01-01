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البرغوثي: لا يمكن تخيل إجراء الانتخابات العامة بدون القدس

الأحد 04 أبريل 2021 06:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
البرغوثي: لا يمكن تخيل إجراء الانتخابات العامة بدون القدس



رام الله / سما /

أكد أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، اليوم الأحد، على أنه لا يمكن تخيل إجراء الانتخابات العامة بدون القدس المحتلة لإنها جوهر الصراع.

وقال البرغوثي في تصريح لإذاعة صوت فلسطين: "إجراؤها بالقدس يؤكد على عروبتها والاحتلال يحاول فصل المدينة المحتلة عن بقية الأراضي الفلسطينية وضمها".

وطالب البرغوثي المجتمع الدولي بضرورة الضغط على اسرائيل وتهديدها بفرض العقوبات وحرمانها من الامتيازات التي تحصل عليها من الاتحاد الأوروبي، في حال حاولت منع القدس من المشاركة في العملية الانتخابية.

وأضاف أن إجراء الانتخابات في القدس سيكون معلم هام جدًا ويؤكد على أنها جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، ويؤكد عدم شرعية عملية الضم والتهويد التي تنفذها اسرائيل منذ العام 1967.

#مصطفى البرغوثي #حركة المبادرة الوطنية #الانتخابات الفلسطينية #القدس المحتلة

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