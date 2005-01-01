  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

صرف رواتب الأسرى والمحررين في الضفة وغزة غداً

الأحد 04 أبريل 2021 06:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
صرف رواتب الأسرى والمحررين في الضفة وغزة غداً



رام الله / سما /

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الأحد، صرف رواتب الأسرى والمحررين يوم غدٍ الاثنين، عبر مكاتب البريد في الضفة المحتلة وفي قطاع غزة من خلال مكتب أحد الصرافين.

وذكرت الهيئة أن عملية الصرف في الضفة ستتم عبر كشوف من خلال التوجه لمكاتب البريد في الضفة على أن يتم توفير أجهزة صراف تتبع البريد اعتباراً من الشهر المقبل.

وأشارت إلى أن عملية الصرف في غزة ستكون مختلفة إذ سيتم صرفها من خلال أحد مكاتب الصرافة العاملة في القطاع لحين إيجاد آلية جديدة.

وأوضحت أن جميع الرواتب التي ستصرف هذا الشهر ستكون كاملة بنسبة 100% بما في ذلك الأسرى والمحررين الذين كانوا يتلقون رواتبهم بنسبة 50% خلال الفترات الماضية، لافتاً إلى حل هذه القضية كلياً.

ونوهت إلى أن هناك جهود تبذل حالياً من أجل حل ملف الأسرى الذين قطعت رواتبهم حيث يتم النظر في هذا الملف من قبل لجنة سياسية لمعالجة هذا الملف.

#هيئة شؤون الأسرى #رواتب الاسرى #مكاتب البريد

الأكثر قراءة اليوم

الاردن: محاولة انقلاب فاشلة.. ومداهمات واعتقالات طالت شخصيات بارزة وقريبة من الأمير حمزة

يديعوت تزعم : ولي العهد السعودي متورط في انقلاب الأردن

مسؤول فلسطيني: جهود تبذل مع البرغوثي للحفاظ على وحدة "فتح" وحل المشكلة القائمة

الامير حمزة بن الحسين يؤكد بأنه قيد الإقامة الجبرية كجزء من حملة القمع ضد المنتقدين (فيديو)

من هو الشريف حسن بن زيد الذي اعتقله الأمن الاردني؟

بعد احداث الاردن وما أثير حول نجلها الامير حمزة.. الملكة نور تعلق وهذا ما قالته ..

صحيفة إسرائيلية: نتنياهو كان على علم بالانقلاب في الاردن وأمِل بالإطاحة بعبد الله الثاني

الأخبار الرئيسية

الاعلامي الحكومي بغزة: نهاية الأسبوع سنكون أمام إغلاق شامل وإيقاف لكل مناحي الحياة في هذه الحالة !

شاهد: الحكومة الاردنية تكشف تفاصيل جديدة حول اعتقال شخصيات بارزة في المملكة

لجنة الانتخابات توضح آلية الاعتراض على القوائم ومرشحيها للانتخابات التشريعية

وزيرة الصحة: 25 وفاة و2806 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" و1589 حالة تعافٍ

الشيخ: نتواصل مع مروان البرغوثي و قرارات رئاسية بحل ملفات موظفي 2005 والتقاعد القسري

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية