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افتتاح محكمة بديا الشرعية

الأحد 04 أبريل 2021 06:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
افتتاح محكمة بديا الشرعية



سلفيت /سما/

 افتتح قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، ومحافظ سلفيت عبد الله كميل، اليوم الأحد، محكمة بديا الشرعية، غربيّ سلفيت.

وقال الهباش، في كلمة الافتتاح: اليوم نضع لبنة أُخرى في صرح دولتنا الفلسطينية، في هذا البلد الطيب والمعطاء لنخدم شعبنا ومجتمعنا، هذه مؤسسة نحتفي بها ونفرح لقيامها، وهي جهد الدولة ومؤسسات الحكم المحلي، وجهد الناس الذين نشكرهم على عطائهم ونشكر كل من تبرع وساهم في انشائها من أجل عدالة ناجزة وخدمة متكاملة.

وأضاف: فلسطين تريد منا أن نكون أُناساً عاملين، لا قوّالين، والعمل الصالح هو صنو الإيمان، ومطلوب منا أن نعمل ونقدم ونخدم وأن نقارع هذا الاحتلال الجاثم على أرضنا منذ أكثر من مئة عام، بيد تبني الدولة والمجتمع، ويد تبني الذات والعقل والوعي.

وختم الهباش: هذه لكم، كل من يعمل فيها هو موظف لدى شعبنا وناسه، ونحن مقبلون على انتخابات ندعو فيها الكل للمشاركة لنعزز الديمقراطية، ولكي يختار الشعب فيها من هو الأقدر على خدمته والقادر على البناء مع الناس.

بدوره، قال كميل: اليوم نفتتح صرحاً جديداً تجسَّد من خلاله العدالة في إطار توطين الخدمات لأبناء شعبنا في كل مكان، وتعزيز صمودهم وبقائهم على أرضهم، وخلق مجتمع نقي ومترابط.

وأضاف: تستحق محافظة سلفيت هذه المشاريع الحيوية والهامة في ظل هجمة استيطانية غير مسبوقة تتعرض لها بكافة بلداتها وقراها، ونأمل بالمزيد من الاهتمام بها.

بدوره، شكر رئيس بلدية بديا أحمد أبو صفية كل من ساهم في إنجاز محكمة بديا الشرعية، لتكون خادمة للبلدة والتجمعات المحيطة ولمحافظة سلفيت ككل.

وفي نهاية حفل الافتتاح، جرى تكريم العديد من الشخصيات التي ساهمت في إنجاز المحكمة.

#قاضي قضاة فلسطين #محمود الهباش

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