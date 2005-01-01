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رأفت: شعبنا متمسك بحقه في الترشيح والانتخاب والدعاية الانتخابية بالقدس

الأحد 04 أبريل 2021 06:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
رأفت: شعبنا متمسك بحقه في الترشيح والانتخاب والدعاية الانتخابية بالقدس



رام الله / سما /

 أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" صالح رأفت أهمية إجراء الانتخابات في القدس الشرقية، العاصمة الفلسطينية المحتلة، كما جرت في عام 1996 وعامَي 2005 وعام 2006.

وأشار في تصريح له، اليوم الأحد، إلى أن إسرائيل لم ترد بالموافقة أو الرفض على الطلب الفلسطيني بإجراء الانتخابات في القدس الشرقية حتى اللحظة.

وقال: "يجب على الحكومة الإسرائيلية السماح بإجراء هذه الانتخابات في القدس الشرقية وتحت إشراف لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية والسماح للمراقبين المحليين والدوليين بمراقبة العملية الانتخابية كما جرى في السابق وفقاً للاتفاقيات الفلسطينية- الإسرائيلية الموقعة بين الجانبين، التي تضمن إجراء الانتخابات في القدس الشرقية المحتلة وفي سائر الأراضي الفلسطينية".

ولفت رأفت إلى أن القيادة الفلسطينية تتواصل مع الاتحاد الأوروبي وروسيا الاتحادية ومع العديد من الدول في العالم والأمم المتحدة من أجل ممارسة الضغط على إسرائيل للسماح بإجراء الانتخابات في القدس، وأن تتوقف عن جميع الانتهاكات التي تقوم بها في العاصمة المحتلة وفي عموم الأراضي الفلسطينية من أجل تمكين إجراء العملية الديمقراطية وضمان سيرها دون معيقات.

وعبر رأفت عن أمله أن تتكلل الضغوط الدولية على إسرائيل بالنجاح من أجل السماح بإجراء الانتخابات التشريعية المقررة في 22 أيار المقبل، وأن تسمح بدخول جميع البعثات الدولية التي ستأتي لمراقبة هذه الانتخابات.

وفي نهاية تصريحه شدد رأفت على أن "شعبنا في القدس الشرقية متمسك بحقه في الترشيح والانتخاب وممارسة الدعاية الانتخابية، وسيواصل نضاله من أجل إجراء هذه الانتخابات في العاصمة الفلسطينية المحتلة".

#منظمة التحرير #صالح رأفت #الانتخابات الفلسطينية #القدس المحتلة

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