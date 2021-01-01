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الجامعة الإسلامية تُوضح طبيعة الدوام والاختبارات النصفية

الأحد 04 أبريل 2021 05:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجامعة الإسلامية تُوضح طبيعة الدوام والاختبارات النصفية



غزة /سما/

أصدرت الجامعة الإسلامية بغزة، مساء يوم الأحد، بيانًا صحفيًا حول التعليم الوجاهي والاختبارات النصفية و الدوام الإداري.

وقالت الجامعة في بيانها: "نظرًا لتطورات الوضع الصحي في قطاع غزة بسبب جائحة كورونا، وبناء على توصيات الجهات المختصة، وحفاظًا على سلامة الطلبة والعاملين بالجامعة، فقد تقرر ما يلي:

أولًا: تعليق التدريس الوجاهي بالجامعة لجميع الطلبة، مع استمرار التدريس بنظام التعليم الالكتروني على منصة المودل لكافة المستويات اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 2021/4/5م.

ثانيًا: تعقد جميع الاختبارات النصفية إلكترونيًا في البيت.

ثالثًا: يستمر العمل الإداري بالجامعة يوميًا من الثامنة وحتى الثالثة ظهرًا، وذلك لتقديم الخدمات لطلبة الجامعة والمراجعين في كافة الدوائر؛ اعتبارًا من يوم الأحد وحتى الأربعاء.

#غزة #الجامعة الإسلامية #التعليم الوجاهي

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