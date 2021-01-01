الجامعة الإسلامية تُوضح طبيعة الدوام والاختبارات النصفية

غزة /سما/
أصدرت الجامعة الإسلامية بغزة، مساء يوم الأحد، بيانًا صحفيًا حول التعليم الوجاهي والاختبارات النصفية و الدوام الإداري.
وقالت الجامعة في بيانها: "نظرًا لتطورات الوضع الصحي في قطاع غزة بسبب جائحة كورونا، وبناء على توصيات الجهات المختصة، وحفاظًا على سلامة الطلبة والعاملين بالجامعة، فقد تقرر ما يلي:
أولًا: تعليق التدريس الوجاهي بالجامعة لجميع الطلبة، مع استمرار التدريس بنظام التعليم الالكتروني على منصة المودل لكافة المستويات اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 2021/4/5م.
ثانيًا: تعقد جميع الاختبارات النصفية إلكترونيًا في البيت.
ثالثًا: يستمر العمل الإداري بالجامعة يوميًا من الثامنة وحتى الثالثة ظهرًا، وذلك لتقديم الخدمات لطلبة الجامعة والمراجعين في كافة الدوائر؛ اعتبارًا من يوم الأحد وحتى الأربعاء.