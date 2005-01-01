  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الإغاثة الزراعية تناقش تسهيل إجراءات تسجيل المنتج المحلي من "الكمبوست"

الأحد 04 أبريل 2021 05:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإغاثة الزراعية تناقش تسهيل إجراءات تسجيل المنتج المحلي من "الكمبوست"



رام الله /سما/

عقدت جمعية التنمية الزراعية "الإغاثة الزراعية" جلسة حوارية حول تسهيل إجراءات تسجيل المنتج المحلي "الكمبوست" وإدخاله ضمن قائمة المنتجات المحمية.

وشارك في جلسة الحوار التي عقدت بمقر وزارة الزراعة في غزة ممثلون عن الإغاثة الزراعية ومدير وحدة التخطيط في وزارة الزراعة وممثل شركة أكنان.

وتأتي هذه الجلسة ضمن مشروع "المساهمة في تحسين صمود المجتمعات الريفية المعرضة للخطر في نابلس وخان يونس لتمكينها من الوصول إلى الحقوق بطريقة مستدامة ومنصفة".

وأبدى مدير وحدة التخطيط في وزارة الزراعة المهندس وائل ثابت استعداد وزارته لتسهيل الإجراءات المطلوبة بتسجيل المنتج المحلي "الكمبوست"، موضحاً الآلية الصحيحة للتسجيل والأوراق اللازمة لترخيص هذا المنتج.

وأكدت نهى الشريف منسقة الإعلام والمناصرة في الإغاثة الزراعية ضرورة حماية المنتج المحلي من خلال رفع الحصة السوقية للمنتجات المحلية وإدخاله ضمن قائمة المنتجات المحمية، والعمل على رفع وعي المستهلك بأهمية دعم المنتجات المحلية ودورها في تعزيز الاقتصاد الفلسطيني.

من جانبه، أكد ممثل شركة أكنان المهندس رائد أبو شهلا كفاءة خط إنتاج "الكمبوست"، مضيفًا أن "الطاقته الإنتاجية تغطي جانباً كبيراً من احتياجات السوق المحلى تصل لنحو 10-20%".

وأشار إلى ضرورة تسجيل المنتج وترخيصه من قبل وزارة الزراعة وتخصيص حصة سوقية له من خلال دعم المنتج المحلي.

يذكر أن خط إنتاج "كمبوست" تم تأسيسه من جمعية التنمية الزراعية "الإغاثة الزراعية" بالشراكة مع شركة أكنان في منطقة جحر الديك شرق القطاع خلال العام الماضي.

#الاغاثة الزراعية

الأكثر قراءة اليوم

الاردن: محاولة انقلاب فاشلة.. ومداهمات واعتقالات طالت شخصيات بارزة وقريبة من الأمير حمزة

يديعوت تزعم : ولي العهد السعودي متورط في انقلاب الأردن

مسؤول فلسطيني: جهود تبذل مع البرغوثي للحفاظ على وحدة "فتح" وحل المشكلة القائمة

الامير حمزة بن الحسين يؤكد بأنه قيد الإقامة الجبرية كجزء من حملة القمع ضد المنتقدين (فيديو)

من هو الشريف حسن بن زيد الذي اعتقله الأمن الاردني؟

بعد احداث الاردن وما أثير حول نجلها الامير حمزة.. الملكة نور تعلق وهذا ما قالته ..

صحيفة إسرائيلية: نتنياهو كان على علم بالانقلاب في الاردن وأمِل بالإطاحة بعبد الله الثاني

الأخبار الرئيسية

الاعلامي الحكومي بغزة: نهاية الأسبوع سنكون أمام إغلاق شامل وإيقاف لكل مناحي الحياة في هذه الحالة !

شاهد: الحكومة الاردنية تكشف تفاصيل جديدة حول اعتقال شخصيات بارزة في المملكة

لجنة الانتخابات توضح آلية الاعتراض على القوائم ومرشحيها للانتخابات التشريعية

وزيرة الصحة: 25 وفاة و2806 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" و1589 حالة تعافٍ

الشيخ: نتواصل مع مروان البرغوثي و قرارات رئاسية بحل ملفات موظفي 2005 والتقاعد القسري

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية