الإغاثة الزراعية تناقش تسهيل إجراءات تسجيل المنتج المحلي من "الكمبوست"

رام الله /سما/

عقدت جمعية التنمية الزراعية "الإغاثة الزراعية" جلسة حوارية حول تسهيل إجراءات تسجيل المنتج المحلي "الكمبوست" وإدخاله ضمن قائمة المنتجات المحمية.

وشارك في جلسة الحوار التي عقدت بمقر وزارة الزراعة في غزة ممثلون عن الإغاثة الزراعية ومدير وحدة التخطيط في وزارة الزراعة وممثل شركة أكنان.

وتأتي هذه الجلسة ضمن مشروع "المساهمة في تحسين صمود المجتمعات الريفية المعرضة للخطر في نابلس وخان يونس لتمكينها من الوصول إلى الحقوق بطريقة مستدامة ومنصفة".

وأبدى مدير وحدة التخطيط في وزارة الزراعة المهندس وائل ثابت استعداد وزارته لتسهيل الإجراءات المطلوبة بتسجيل المنتج المحلي "الكمبوست"، موضحاً الآلية الصحيحة للتسجيل والأوراق اللازمة لترخيص هذا المنتج.

وأكدت نهى الشريف منسقة الإعلام والمناصرة في الإغاثة الزراعية ضرورة حماية المنتج المحلي من خلال رفع الحصة السوقية للمنتجات المحلية وإدخاله ضمن قائمة المنتجات المحمية، والعمل على رفع وعي المستهلك بأهمية دعم المنتجات المحلية ودورها في تعزيز الاقتصاد الفلسطيني.

من جانبه، أكد ممثل شركة أكنان المهندس رائد أبو شهلا كفاءة خط إنتاج "الكمبوست"، مضيفًا أن "الطاقته الإنتاجية تغطي جانباً كبيراً من احتياجات السوق المحلى تصل لنحو 10-20%".

وأشار إلى ضرورة تسجيل المنتج وترخيصه من قبل وزارة الزراعة وتخصيص حصة سوقية له من خلال دعم المنتج المحلي.

يذكر أن خط إنتاج "كمبوست" تم تأسيسه من جمعية التنمية الزراعية "الإغاثة الزراعية" بالشراكة مع شركة أكنان في منطقة جحر الديك شرق القطاع خلال العام الماضي.