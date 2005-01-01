الإغاثة الزراعية تناقش تسهيل إجراءات تسجيل المنتج المحلي من "الكمبوست"

عقدت جمعية التنمية الزراعية "الإغاثة الزراعية" جلسة حوارية حول تسهيل إجراءات تسجيل المنتج المحلي "الكمبوست" وإدخاله ضمن قائمة المنتجات المحمية.
وشارك في جلسة الحوار التي عقدت بمقر وزارة الزراعة في غزة ممثلون عن الإغاثة الزراعية ومدير وحدة التخطيط في وزارة الزراعة وممثل شركة أكنان.
وتأتي هذه الجلسة ضمن مشروع "المساهمة في تحسين صمود المجتمعات الريفية المعرضة للخطر في نابلس وخان يونس لتمكينها من الوصول إلى الحقوق بطريقة مستدامة ومنصفة".
وأبدى مدير وحدة التخطيط في وزارة الزراعة المهندس وائل ثابت استعداد وزارته لتسهيل الإجراءات المطلوبة بتسجيل المنتج المحلي "الكمبوست"، موضحاً الآلية الصحيحة للتسجيل والأوراق اللازمة لترخيص هذا المنتج.
وأكدت نهى الشريف منسقة الإعلام والمناصرة في الإغاثة الزراعية ضرورة حماية المنتج المحلي من خلال رفع الحصة السوقية للمنتجات المحلية وإدخاله ضمن قائمة المنتجات المحمية، والعمل على رفع وعي المستهلك بأهمية دعم المنتجات المحلية ودورها في تعزيز الاقتصاد الفلسطيني.
من جانبه، أكد ممثل شركة أكنان المهندس رائد أبو شهلا كفاءة خط إنتاج "الكمبوست"، مضيفًا أن "الطاقته الإنتاجية تغطي جانباً كبيراً من احتياجات السوق المحلى تصل لنحو 10-20%".
وأشار إلى ضرورة تسجيل المنتج وترخيصه من قبل وزارة الزراعة وتخصيص حصة سوقية له من خلال دعم المنتج المحلي.
يذكر أن خط إنتاج "كمبوست" تم تأسيسه من جمعية التنمية الزراعية "الإغاثة الزراعية" بالشراكة مع شركة أكنان في منطقة جحر الديك شرق القطاع خلال العام الماضي.