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إيران تؤكد على أهمية الاستقرار في الأردن

الأحد 04 أبريل 2021 05:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيران تؤكد على أهمية الاستقرار في الأردن



طهران /سما/

أكدت إيران على أهمية السلام والاستقرار في الأردن، في ظل سلسلة اعتقالات نفذت في البلاد، على خلفية ورود أنباء عن مؤامرة مزعومة تهدف إلى الإطاحة بالملك الأردني عبد الله الثاني.

وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في بيان نشر، اليوم الأحد، على موقع الوزارة إلى أن أي توتر داخلي وعدم استقرار في منطقة غرب آسيا يخدم مصلحة إسرائيل، مضيفا أن أي فتنة في الدول الإسلامية تحمل دوما بصمات إسرائيلية.

وشدد المتحدث على أن طهران تحظى بعلاقات طيبة مع عمّان، مضيفا: "تعارض إيران أي عدم استقرار داخلي وتدخل أجنبي، وتعتبر أنه ينبغي حل جميع الشؤون الداخلية لدول المنطقة ضمن إطار القانون".

وأعلن الأردن مساء أمس عن سلسلة اعتقالات طالت رئيس الديوان الملكي الأسبق وأشخاصا آخرين إثر "متابعة أمنية حثيثة"، فيما ألقى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن، يوسف أحمد الحنيطي، اللوم على ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين في ممارسة أنشطة "توظف لاستهداف أمن البلاد".

وأكد الأمير حمزة أنه وضع قيد الإقامة الجبرية، مشددا على أنه ليس طرفا في أي مؤامرة.

#ايران #الاردن #الملك عبدالله الثاني

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