شاهد: الحكومة الاردنية تكشف تفاصيل جديدة حول اعتقال شخصيات بارزة في المملكة

عمان /سما/

ذكر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أنّه رصدت نشاطات للأمير حمزة والشريف حسن بن زيد وباسم عوض الله ورصدت التحقيقات اتصالات مع جهات خارجية، حول التوقيت الأنسب للبدء بتحركات لزعزعة أمن الأردن.

وأضاف الصفدي، في مؤتمر صحفي مساء يوم الأحد، العاهل الأردني عبد الله الثاني، قرر الحديث مباشرة مع الأمير حمزة، مؤكدا أن توازى ذلك مع نشاطات للأمير حمزة مع العشائر لتحريضهم ودفعهم؛ للتحرك في نشاطات من شأنها المساس بالأمن الوطني.

وأكد أنّه تم إجراء تحقيقات شمولية مشتركة على مدى فترة طويلة حول نشاطات وتحركات الأمير حمزة بن الحسين والشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله، وأشخاص آخرين تستهدف أمن الوطن واستقراره.

وأشار إلى أن رئيس هيئة الأركان المشتركة التقى بالأمير حمزة وطلب منه التوقف عن التحركات التي تستهدف أمن البلاد، لكن الأمير حمزة رفض الاستجابة لطلب وقف التحركات التي تستهدف أمن البلاد وتعامل معه بسلبية.

ولفت إلى أن الأجهزة الأمنية رصدت يوم السبت رصدت تواصل شخص له ارتباطات بأجهزة أمنية أجنبية مع زوجة الأمير حمزة ويعرض عليها تأمين طائرة فورا للخروج من الأردن إلى بلد أجنبي

وأكد الصفدي، أنّ تم السيطرة بالكامل على التحركات التي قادها الأمير حمزة ومحاصرتها، مشيرًا إلى أنّ الأشخاص الذين تم اعتقالهم يوم السبت بين 14 و16 شخصًًا، لافتًا إلى أنّ هناك محاولات لزعزعة استقرار الأردن.