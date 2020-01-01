جامعة الامارات تُشارك بجناح مستقل في إكسبو 2020

العين/سما/



تُشارك جامعة الإمارات العربية بجناح خاص خلال معرض إكسبو 2020 الدولي المقرر انعقاده في دبي أكتوبر القادم. ويبرز الجناح مبادرة "جامعة المستقبل" التي تهدف لإحداث ثورة في مرحلة التعليم ما بعد الثانوي في العالم العربي بحلول عام 2030.

وقال معالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الامارات: "تأتي مُشاركة جامعة الإمارات العربية المتحدة بجناح مُستقّلٍ في إكسبو 2020، بدبي ,انطلاقاً من أهمية هذا الحدث الدولي الضخم وطبيعته الذي تستضفيه الامارات على مدار ستة اشهر، كأحد أبرز المنابر الدولية التي تركزُّبشكل أساسي على مناقشة القضايا المُلحّة والتحدّيات المعاصرة، ووضع حلول لها. ومن بين تلك التحديات ما يرتبط بمستقبلالتعليم. واضعين نُصب أعيننا سعي جامعة الإمارات الحثيث لتأسيسمفهوم جديد ومبتكر للتعليم الجامعي في العالم العربي والمنطقة".

وأضاف معاليه قائلاً : "كما تتماشى هذه المُشاركة مع الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات الرامية إلى تعزيز دور جامعة المستقبل لتكون ضمن أفضل الجامعات على مستوى العالم، وتحقيق رؤية جامعة الإمارات -الجامعة الوطنية الأم بالدولة- التي تسهم في بناء الاقتصاد المعرفي لدولة الإمارات، في التميّز والريادة عبر تطوير منظومة التعليم العالي ومواجهة تحديات العصر مما يُعزّز مفهوم تحقيق التنمية المستدامة للدولة".

واكد معاليه أن مُشاركة جامعة الإمارات في إكسبو 2020 دبي، ستُشكّل علامة فارقة في مسيرة الجامعة، وفرصة فريدة أمام طلابها لرؤية التاريخ يُصنع أمام أعينهم. حيث سيحظى طلاب الجامعة، وعلى مدى ستة أشهر من فعاليات الحدث العالمي بفرصة اكتساب خبرات جديدة وتنمية معارفهم والتواصل مع أقرانهم من مختلف أنحاء المعمورة، والتعلّم من الخبراء والأخصائيين في إكسبو 2020.

واختتم معالي زكي انور نسيبة تصريحه بالقول: "تمكّنت جامعة الإمارات - جامعة المستقبل-، وبفضل كوادرها التعليمية، البحثية والطلابية المُتميّزة من دعم جهود الدولة في إيجاد حلول علمية ومبتكرة للمساهمة في مكافحة الجائحة العالمية فايروس كورونا كوفيد 19والسيطرة عليه، الأمر الذي ساهم في إبراز ريادتها كبيئة حاضنة للابتكار والمبدعين والمتميزين والكوادر المؤهلة في المجالات الحيوية وتميّزها في دعم التنوّع والنمو الاقتصادي واستقطاب أصحاب العقول والمواهب الاستثنائية ليكونوا شركاء دائمين في مسيرة التنمية في الإمارات. ونتطلّع عبر مُشاركتنا في هذا الحدث العالمي الرائد الوصول معاً إلى عالمٍ صحي آمن".