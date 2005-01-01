باسم الرئيس: السفير عبد الهادي يهنئ البطريرك جوزيف عبسي بعيد الفصح المجيد

دمشق /سما/

هنأ مدير عام الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية السفير أنور عبد الهادي، اليوم الأحد، باسم رئيس دولة فلسطين محمود عباس، بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك جوزيف عبسي، لمناسبة عيد الفصح المجيد.

وقال عبد الهادي إن دولة فلسطين ستبقى رمزا للتعايش والمحبة والسلام، رغم الاحتلال الإسرائيلي الذي يحاول قتل روح الحياة فيها بالاستيطان والإجراءات العنصرية والفاشية.

وأشار إلى حرص الرئيس على وحدة النسيج المجتمعي بين كافة الطوائف الدينية في فلسطين، مؤكدا أن أبناءنا المسيحيين هم جزء أصيل من مكونات شعبنا ولهم جذورهم في الأرض.

وأضاف أن رسالة الرئيس في هذه الأعياد لكافة دول العالم المحبة للعدل والسلام والتسامح، وأن تدعم حقوق شعبنا بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، ليعم السلام والأمن في الشرق الأوسط.

من جهته، شكر البطريرك عبسي الرئيس محمود عباس على هذه التهنئة، مؤكدا وقوفه الكامل إلى جانب شعبنا ورئيسه في جهوده لتحقيق حلم إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، وتحقيق أمانيه بأن يعم السلام الشامل والعادل، كونه أحد رجالات السلام في العالم، متمنيا لشعبنا بزوال الاحتلال عن أرضه.