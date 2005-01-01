  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"الميزان" يقدم اعتراضًا بشأن تصويت النزلاء في الانتخابات

الأحد 04 أبريل 2021 03:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الميزان" يقدم اعتراضًا بشأن تصويت النزلاء في الانتخابات



غزة /سما/

 قدم مركز الميزان لحقوق الإنسان اعتراضًا أمام لجنة الانتخابات المركزية في غزة، بشأن قرارها القاضي بعدم تمكين النزلاء إلى جانب فئات أخرى كالمرضى والمحجورين ونزلاء دور الإيواء والرعاية، من حقهم/ن في التصويت يوم الاقتراع، نظرًا لتعقيدات المسألة وعدم توفر القدرة اللوجستية، وعدم ضمان سرية التصويت.

ويأتي هذا الاعتراض ردًا على كتاب أرسله المركز للجنة الانتخابات يدعوها فيه إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بتمكين النزلاء من حقهم في الاقتراع.

واستند المركز في اعتراضه - بحسب بيانه اليوم الأحد - على المادة 19 من القرار بقانون رقم 1 لسنة 2007 وتعديلاته، التي تقتضي تقديم الاعتراض خلال 3 أيام من التبليغ به، والمادة 10 من دليل الإجراءات الصادر عن اللجنة بموجب قرار بقانون 2007 والتي كفلت حق الهيئات الرقابية في التقدم بالاعتراضات والشكاوي.

وأسس المركز اعتراضه من الناحية الموضوعية، على المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وعلى الحق الدستوري في المشاركة السياسية بموجب المادة 26 من القانون الأساسي، التي كفلت للفلسطينيين أفرادًا وجماعات ضمان التصويت والترشح، وكذلك المادة 28 من قرار بقانون 2007 وتعديلاته، التي وسعت نطاق الحق في الانتخاب ليشمل كل فلسطيني في الضفة وغرة والقدس.

وتطرق المركز في اعتراضه إلى الموجبات الإجرائية الواردة في المادة 13 وخاصة تلك التي أناطت بلجنة الانتخابات اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتحضير للانتخابات.

وطالب المركز لجنة الانتخابات بإلغاء قرارها، واتخاذ التدابير والإجراءات كافة التي من شأنها تمكين النزلاء والفئات الأخرى من حقهم في الانتخاب احترامًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والتزامًا بالقانون المحلي، ووفقًا لمتطلبات الانتخابات الحرة والنزيهة والعملية الديمقراطية.

#مركز الميزان لحقوق الإنسان #لجنة الانتخابات المركزية #التصويت للانتخابات #قطاع غزة

الأكثر قراءة اليوم

الاردن: محاولة انقلاب فاشلة.. ومداهمات واعتقالات طالت شخصيات بارزة وقريبة من الأمير حمزة

يديعوت تزعم : ولي العهد السعودي متورط في انقلاب الأردن

مسؤول فلسطيني: جهود تبذل مع البرغوثي للحفاظ على وحدة "فتح" وحل المشكلة القائمة

الامير حمزة بن الحسين يؤكد بأنه قيد الإقامة الجبرية كجزء من حملة القمع ضد المنتقدين (فيديو)

من هو الشريف حسن بن زيد الذي اعتقله الأمن الاردني؟

احمد يوسف : ناصر القدوة ليس خصما للاسلام والاسلاميين ويجب وقف شيطنته

بعد احداث الاردن وما أثير حول نجلها الامير حمزة.. الملكة نور تعلق وهذا ما قالته ..

الأخبار الرئيسية

شاهد: الحكومة الاردنية تكشف تفاصيل جديدة حول اعتقال شخصيات بارزة في المملكة

لجنة الانتخابات توضح آلية الاعتراض على القوائم ومرشحيها للانتخابات التشريعية

وزيرة الصحة: 25 وفاة و2806 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" و1589 حالة تعافٍ

الشيخ: نتواصل مع مروان البرغوثي و قرارات رئاسية بحل ملفات موظفي 2005 والتقاعد القسري

الصحة بغزة: تسجيل حالتي وفاة و1628 إصابة جديدة بفيروس كورونا و272 حالة تعافٍ

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية