  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

لجنة الانتخابات توضح آلية الاعتراض على القوائم ومرشحيها للانتخابات التشريعية

الأحد 04 أبريل 2021 03:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
لجنة الانتخابات توضح آلية الاعتراض على القوائم ومرشحيها للانتخابات التشريعية



رام الله /سما/

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية آلية تقديم الاعتراضات على أسماء القوائم والمرشحين لانتخابات المجلس التشريعي 2021، والتي تبدأ بالتزامن مع نشر الكشف الأولي للقوائم والمرشحين المقرر يوم 6 نيسان/ إبريل الحالي.

وبينت اللجنة أنه يحق لكل ناخب أو قائمة أو مرشح تقديم اعتراض أو شكوى للجنة الانتخابات حول مخالفة أي قائمة أو مرشح للشروط القانونية التي حددها القانون للترشح، على أن يُرفَق الاعتراض بما يؤيد ويثبت صحة الاعتراض. ويمكن للراغبين بالاعتراض تقديم الطلبات خطياً على النماذج المخصصة لذلك خلال الفترة من 6 وحتى 8 نيسان/ إبريل الجاري، في المقر العام للجنة في مدينة البيرة أو في المقر الإقليمي بمدينة غزة أو في أي من مكاتب المناطق الانتخابية في المحافظات المختلفة.

كما ويمكن الحصول على نموذج الاعتراض من مكاتب لجنة الانتخابات أو من خلال موقع اللجنة الإلكتروني (www.elections.ps).

وأضافت اللجنة أنها ستدرس الاعتراضات والشكاوى التي تردها خلال ثلاثة أيام كحد أقصى، وتصدر قراراً بشأنها ويجري تبليغ المعترِض والمعترَض عليه خطياً بقرار اللجنة. ويمكن لمن يرغب، الطعن في القرار أمام محكمة قضايا الانتخابات خلال 3 أيام من تاريخ تبليغه بالقرار، على أن تصدر المحكمة قرارها بالطعون المقدمة إليها في غضون 7 أيام كحد أقصى.

ولفتت اللجنة إلى أن يوم 29/4/2021 هو الأخير لانسحاب القوائم المرشحة، وأنها ستعلن يوم 30 نيسان/ إبريل الجاري الكشف النهائي بأسماء القوائم ومرشحيها لانتخابات المجلس التشريعي ويتزامن ذلك مع بدء الدعاية الانتخابية.

#لجنة الانتخابات المركزية #الانتخابات الفلسطينية #القوائم الانتخابية #اسماء المرشحين للانتخابات

الأكثر قراءة اليوم

الاردن: محاولة انقلاب فاشلة.. ومداهمات واعتقالات طالت شخصيات بارزة وقريبة من الأمير حمزة

يديعوت تزعم : ولي العهد السعودي متورط في انقلاب الأردن

مسؤول فلسطيني: جهود تبذل مع البرغوثي للحفاظ على وحدة "فتح" وحل المشكلة القائمة

الامير حمزة بن الحسين يؤكد بأنه قيد الإقامة الجبرية كجزء من حملة القمع ضد المنتقدين (فيديو)

احمد يوسف : ناصر القدوة ليس خصما للاسلام والاسلاميين ويجب وقف شيطنته

من هو الشريف حسن بن زيد الذي اعتقله الأمن الاردني؟

صحيفة إسرائيلية: نتنياهو كان على علم بالانقلاب في الاردن وأمِل بالإطاحة بعبد الله الثاني

الأخبار الرئيسية

وزيرة الصحة: 25 وفاة و2806 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" و1589 حالة تعافٍ

الشيخ: نتواصل مع مروان البرغوثي و قرارات رئاسية بحل ملفات موظفي 2005 والتقاعد القسري

الصحة بغزة: تسجيل حالتي وفاة و1628 إصابة جديدة بفيروس كورونا و272 حالة تعافٍ

48691

يديعوت تزعم : ولي العهد السعودي متورط في انقلاب الأردن

i

صحيفة سعودية تكشف عن مخطط في مخيمات لبنان لإسقاط حق العودة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية