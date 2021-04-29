لجنة الانتخابات توضح آلية الاعتراض على القوائم ومرشحيها للانتخابات التشريعية

رام الله /سما/

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية آلية تقديم الاعتراضات على أسماء القوائم والمرشحين لانتخابات المجلس التشريعي 2021، والتي تبدأ بالتزامن مع نشر الكشف الأولي للقوائم والمرشحين المقرر يوم 6 نيسان/ إبريل الحالي.

وبينت اللجنة أنه يحق لكل ناخب أو قائمة أو مرشح تقديم اعتراض أو شكوى للجنة الانتخابات حول مخالفة أي قائمة أو مرشح للشروط القانونية التي حددها القانون للترشح، على أن يُرفَق الاعتراض بما يؤيد ويثبت صحة الاعتراض. ويمكن للراغبين بالاعتراض تقديم الطلبات خطياً على النماذج المخصصة لذلك خلال الفترة من 6 وحتى 8 نيسان/ إبريل الجاري، في المقر العام للجنة في مدينة البيرة أو في المقر الإقليمي بمدينة غزة أو في أي من مكاتب المناطق الانتخابية في المحافظات المختلفة.

كما ويمكن الحصول على نموذج الاعتراض من مكاتب لجنة الانتخابات أو من خلال موقع اللجنة الإلكتروني (www.elections.ps).

وأضافت اللجنة أنها ستدرس الاعتراضات والشكاوى التي تردها خلال ثلاثة أيام كحد أقصى، وتصدر قراراً بشأنها ويجري تبليغ المعترِض والمعترَض عليه خطياً بقرار اللجنة. ويمكن لمن يرغب، الطعن في القرار أمام محكمة قضايا الانتخابات خلال 3 أيام من تاريخ تبليغه بالقرار، على أن تصدر المحكمة قرارها بالطعون المقدمة إليها في غضون 7 أيام كحد أقصى.

ولفتت اللجنة إلى أن يوم 29/4/2021 هو الأخير لانسحاب القوائم المرشحة، وأنها ستعلن يوم 30 نيسان/ إبريل الجاري الكشف النهائي بأسماء القوائم ومرشحيها لانتخابات المجلس التشريعي ويتزامن ذلك مع بدء الدعاية الانتخابية.