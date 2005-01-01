الفلكية الفلسطينية تنفي عبور موجة ضخمة من غاز ثاني أكسيد الكبريت أجواء المنطقة

رام الله /سما/

نفت الجمعية الفلكية الفلسطينية عبور كتلة ضخمة من غاز ثاني أكسيد الكبريت أجواء فلسطين والمنطقة اليوم الأحد.

وقالت الجمعية الفلكية، ان بركان جزيرة صقيلية، وبحسب أجهزة القياس الخاصة بمتابعة اثاره لن يؤدي الى عبور هذه الكتلة من الغاز نحو المنطقة.



وكانت انتشرت صباح اليوم، اخبار عن وصول موجة ضخمة من غاز ثاني أكسيد الكبريت الى بلاد الشام ثم العراق وتركيا، قذفها بركان ’اتنا’ في جزيرة صقلية الإيطالية الذي ثار للمرة السابعة عشرة على التوالي.

وغاز ثاني أُكسيد الكبريت، يعتبر غازاً ساماً لو زاد تركيزه في الهواء، وهو عديم اللون وله رائحة نفَّاذة، ويتكون بصورة طبيعية من النشاط البركاني، ومن تحلُّل المادة العضوية، ويمكن أيضًا تصنيعه عن طريق حرق الكبريت أو تسخين مركَّبات الكبريت المعدنية، وينطلق هذا الغاز في الغلاف الجوي من معامل تكرير النفط والمصانع ومحطات توليد الكهرباء التي تستهلك الفحم أو النفط".