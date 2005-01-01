قبل يوم من بدء المشاورات: من الأقرب للتفويض بتشكيل حكومة اسرائيلية؟

القدس المحتلة /سما/

لم يتبق سوى يوم واحد على لقاء ممثلي الأحزاب بالرئيس الإسرائيلي لتحديد من يدعمون من المرشحين لتشكيل حكومة.

وخلافا لجولات الانتخابات السابقة، سيجتمع ريفلين مع جميع ممثلي الأحزاب في يوم واحد، ويتوقع أن يعلن عن المرشح المكلف بتشكيل حكومة بعد غد، الثلاثاء.

وفي ظل استمرار الأزمة السياسية الإسرائيلية، بعدم وجود معسكر لديه أغلبية في الكنيست، فإن التوقعات تشير إلى وجود ثلاثة مرشحين للتكليف بتشكيل حكومة، هم نتنياهو ولبيد ورئيس حزب "يمينا"، نفتالي بينيت.

ووفقا للقناة 12 فمن غير المتوقع حل الخلاف السياسي في نهاية جولة المشاورات مع ريفلين.

وستوصي بتكليف نتنياهو أحزاب ممثلة بـ52 عضو كنيست، هي: الليكود 30، شاس 9، "يهدوت هتوراة" 7، الصهيونية الدينية والفاشية 6.

ويتوقع أن توصي على لبيد أحزاب ممثلة بـ37 عضو كنيست، هي: "ييش عتيد" 17، "يسرائيل بيتينو" 7، حزب العمل 7، ميرتس 6.

كذلك تشير التوقعات إلى أن بينيت سيحصل على توصية 7 أو 13 عضو كنيست: "يمينا" 7، و"تيكفا حداشا" 6.

وليس واضحا بعد على من سيوصي "كاحول لافان"، والقائمة المشتركة – التي أعلن رئيسها أيمن عودة أن المشتركة (6 أعضاء كنيست) ستوصي على لبيد في حال دعمه 55 عضو كنيست، لكن حزب التجمع أعلن أن نائبه في المشتركة، سامي أبو شحادة، لن يوصي على أي مرشح. كذلك ليس واضحا بعد على من ستوصي القائمة الموحدة (4 أعضاء كنيست)، إثر المعارضة في معسكر نتنياهو للحصول على دعمها ولو من خارج الائتلاف.

وأفادت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، اليوم، بأن الحزبين الحريديين، شاس و"يهدوت هتوراة"، رفض اقتراحا من بينيت بالانضمام إلى حكومة مدعومة من 61 عضو كنيست، يمثلون أحزاب "يمينا" و"تيكفا حداشا" و"كاحول لافان" و"ييش عتيد" والعمل والحريديين، بدون "يسرائيل بيتينو" برئاسة أفيغدو ليبرمان، والقائمة المشتركة والقائمة الموحدة.