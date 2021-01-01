نصائح منظمة الصحة لمواجهة كورونا في رمضان

القدس المحتلة /سما/

وجهت منظمة الصحة العالمية، نصائح مهمة، لمواجهة تفشي فيروس كورونا في شهر رمضان 2021، وحثت المسلمين على اتباعها في إطار بدء العد التنازلي لشهر رمضان.

وقال الصحة العالمية في بيان مقتضب: "في البلدان التي تواجه انتشارًا كبيرًا للفيروس، ينبغي النظر بجدية في الاجتماعات الافتراضية أو الحد منها".

وأضاف "في شهر رمضان، يقضي المؤمنون الكثير من الوقت في المساجد وفي المساء يجتمعون حول طاولة كبيرة لتناول وجبة الإفطار".

وشددت على أنه: "من الأفضل إقامة جميع الفعاليات العامة في الهواء الطلق مع عدد محدود من المشاركين وطول مدة هذه الفعاليات. والتأكد من أن المنطقة جيدة التهوية".

يوصى بتزويد جميع أماكن غسل اليدين في المساجد بالصابون، وكذلك تزويد الزائرين بالمطهرات (التي تحتوي على 70 في المائة على الأقل من الكحول) والمناديل المبللة.

ونصحت المنظمة باستخدام سجادة صلاة فردية، ووضع ملصقات بمكان تحذير واضح للحفاظ على المسافات. فضلا عن التأكيد على تجنب المآدب الجماعية أثناء الإفطار، وبدلا من ذلك توزيع الطعام على المحتاجين.