استئناف محاكمة نتنياهو أمام المحكمة المركزية غدا

القدس المحتلة /سما/

من المقرر أن تبدأ غدا الاثنين جلسة محاكمة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضمن المرحلة الاستدلالية "الإثبات" بعد أن تم تأجيلها عدة مرات في الأسابيع الأخيرة بسبب أزمة كورونا وأسباب أخرى.



وذكرت صحيفة هآرتس العبرية، أن المحاكمة ستحدث أمام محكمة القدس المركزية بحضور نتنياهو بعد أن ألزمته النيابة والمحكمة بحضور أول جلسة مع السماح له بعدم البقاء لاحقًا في القاعة.



وأوضحت أن سيتم البدء بشاهد الإثبات الرئيسي في الملف 4000 المتعلق بشبهات بأن نتنياهو منح أثناء عمله وزيرًا للاتصالات ما بين أعوام 2014 - 2017، امتيازات بمئات ملايين الشواكل لرجل الأعمال شاؤول ألوفيتش مالك موقع "واللا" العبري، وشركة بيزك، من أجل الحصول على تغطية إعلامية داعمة له ولعائله، ومهاجمة خصومه السياسيين.



ونوهت بأن هذه المرحلة هي الجزء المركزي من المحاكمة، حيث سيقدم الشهود رواياتهم، ويقوم فريق الدفاع باستجوابهم.



يشار إلى أن نتنياهو في الجلسة الأخيرة للمحكمة في شهر فبراير/ شباط الماضي، نفى التهم الموجهة إليه وغادر المحكمة.