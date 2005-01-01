منظمات يمينية تطالب بعدم تشكيل حكومة مدعومة من العرب

القدس المحتلة /سما/

دعت منظمات المعسكر الميني ، صباح اليوم (الأحد)، قادة الأحزاب الإسرائيلية إلى تنحية انفعالاتهم جانبا والعمل على تشكيل حكومة وطنية غير مبنية على أحزاب معادية للصهيونية.



وبحسب الرسالة التي وجهتها المنظمات إلى نتنياهو وبينت وساعر، وفق القناة 7 العبرية،: "منظمات المعسكر الوطني تدعو جميع قادة الأحزاب الصهيونية من اليمين واليسار إلى استبعاد أي احتمال مسبق لتشكيل حكومة مدعومة خارجيًا أو داخليًا على الأحزاب التي لا تعترف بحق إسرائيل في الوجود كدولة الشعب اليهودي ".



وشددت المنظمات الموقعة على أنها ستحارب أي تحرك لتشكيل حكومة مع من وصفتهم "مؤيدي الإرهاب"، ورفض الشراكة مع أي حزب أعضاءه من حزب راعم أو القائمة المشتركة.