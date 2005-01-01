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وزيرة الصحة: 25 وفاة و2806 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" و1589 حالة تعافٍ

الأحد 04 أبريل 2021 02:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة: 25 وفاة و2806 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" و1589 حالة تعافٍ



رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الأحد، عن تسجيل 25 وفاة، و2806 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"، و1589 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أنه تم تسجيل 23 حالة وفاة في الضفة: " قلقيلية 3، جنين 2، طوباس 1، نابلس 4، طولكرم 2، الخليل 5، سلفيت 2، رام الله والبيرة 3، بيت لحم 1"، وتم تسجيل حالتي وفاة في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "قلقيلية 48، جنين 210، طوباس 45، نابلس 247، طولكرم 98، الخليل 265، سلفيت 35، رام الله والبيرة 154، بيت لحم 45، ضواحي القدس 19، أريحا والأغوار 12"، قطاع غزة 1628.

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "قلقيلية 122، جنين 138، طوباس 19، نابلس 386، طولكرم 142، الخليل 213، سلفيت 41، رام الله والبيرة 106، بيت لحم 105، ضواحي القدس 28، أريحا والأغوار 17"، قطاع غزة 272.

وبينت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وحول الأوضاع الصحية للمصابين، لفتت وزيرة الصحة إلى وجود 201 مصاب بكورونا في غرف العناية المكثفة، بينهم 61 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 624 مريضاً.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 91626، بينهم 11129 تلقوا جرعتين من اللقاح.

#وزيرة الصحة #فلسطين #فيروس كورونا

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