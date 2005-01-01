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بعد احداث الاردن وما أثير حول نجلها الامير حمزة.. الملكة نور تعلق وهذا ما قالته ..

الأحد 04 أبريل 2021 02:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد احداث الاردن وما أثير حول نجلها الامير حمزة.. الملكة نور تعلق وهذا ما قالته ..



وكالات

كتبت أرملة العاهل الأردني، الملك الحسين بن طلال، الملكة نور، من خلال تغريدة لها على حسابها في "تويتر" أنها تصلي من أجل إنصاف العدالة والحقيقة لمن وصفتهم بـ"الضحايا الأبرياء" لـ"التشهير ذي الدوافع الشريرة"، في ما قد يفهم أنه إشارة إلى الأحداث التي شهدها الأردن، أمس السبت.

وقالت الملكة نور: "أصلي من أجل أن تسود العدالة والحقيقة لجميع الضحايا الأبرياء لهذا التشهير ذي الدوافع الشريرة، حماهم الله وأبقاهم آمنين".

وجاءت هذه التغريدة بعد مرور يوم على اعتقال، رئيس الديوان الملكي السابق، باسم عوض الله، وحسن بن زيد، لأسباب "أمنية".

 وكانت الكثير من وسائل الإعلام تحدثت أن السلطات الأردنية اعتقلت الأمير حمزة بن حسين الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني عبدالله الثاني، و20 آخرين بتهمة "تهديد استقرار البلاد".

كما أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، أن الأمير ليس موقوفا، لكن طُلب منه التوقف عن "تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن".

كما أعلن ولي العهد الأردني السابق، الأمير حمزة بن الحسين، أن قيادة جيش المملكة وجهت له بالبقاء في منزله وعدم الاتصال بأحد، قائلا إنه ليس مسؤولا عن أي فساد وليس طرفا في أي مؤامرة.

#الملكة نور #الاردن #الانقلاب في الاردن #الامير حمزة

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