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"التعليم العالي" تعلن أسماء الطلبة الفائزين بالمسابقات الثقافية

الأحد 04 أبريل 2021 01:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التعليم العالي" تعلن أسماء الطلبة الفائزين بالمسابقات الثقافية



رام الله / سما /

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، أسماء الطلبة الفائزين بالمسابقات الثقافية للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2020- 2021، بمشاركة أكثر من 200 طالب وطالبة من مختلف مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية.

وشملت المسابقات الثقافية لهذا العام (القصة القصيرة، الرسم، الفيلم القصير، البحث الأكاديمي) وجرت تحت عناوين مختلفة تناسب الوضع القائم في فلسطين.

وأفرزت لجان التحكيم التي شكلتها الوزارة لكل مسابقة، 15 فائزاً في مسابقة القصة القصيرة حصل فيها الطالب ليث ماهر عدنان نيص من جامعة النجاح الوطنية على المركز الأول، وجاءت القصة تحت عنوان (معاً من أجل تعزيز ثقافة حقوق الإنسان والنوع الاجتماعي)، وفي مسابقة الرسم التي جاءت تحت إطار "التطبيع خيانة... فلسطين ليست للبيع" أفرزت لجنة التحكيم الخاصة بالمسابقة 10 أعمال فائزة، وحصلت فيها الطالبة ورود زياد أحمد الوحواح من جامعة الخليل على المركز الأول.

وفي مسابقة البحث الأكاديمي حصل بحث بعنوان "مشاركة المرأة في انتخابات مجلس الطلبة ترشحاً وانتخاباً" للطالبتين لارا العمري وهبة الشروف بإشراف الدكتور موسى عجوز من جامعة البوليتكنك على المركز الأول، فيما حصلت جامعة فلسطين التقنية خضوري - فرع العروب من خلال الفيلم القصير "5 آذار" للطالب جهاد بدر قفطان أبو عرقوب، على المركز الأول في مسابقة الفيلم القصير التي جرت تحت إطار "أثر فيروس كورونا على التعليم العالي في فلسطين".

وتنظم الوزارة بشكل سنوي بالشراكة مع لجنة الأنشطة في مؤسسات التعليم العالي، مجموعة من الأنشطة الطلابية الهادفة التي تجمع طلبة التعليم العالي وتوجههم نحو قضايا وطنهم ومجتمعهم. كما أنه سيتم تكريم الطلبة الفائزين وتوزيع جوائز نقدية عليهم، إضافة إلى طباعة القصص الفائزة في كتيب خاص.

#التعليم العالي #وزارة التعليم العالي #المسابقات الثقافية #الطلبة #الفائزين

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