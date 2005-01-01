غادة عبد الرازق تُعلّق حول موكب المومياوات الملكي

وكالات / سما /

أرفقت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق، صوراً من موكب نقل المومياوات الملكية، عبر حسابها الشخصي على موقع انستجرام.

وعلقت غادة حول الصور بهذه الكلمات: " لو لم اكن #مصريات_ونفتخر #مصر الحضارة والتاريخ #العظمة والشموخ #تحيا_مصر #فخر مصر #الرئيس_السيسي #حماك الله لمصر والوطن "

يشار إلى إلى أن موكب نقل المومياوات الملكية الفرعونية المهيب، حظي بتغطية أكثر من 400 وسيلة إعلامية حول العالم.

ودعما لهذا الموكب الضخم، استخدم رواد موقع فيسبوك إطارا لصورهم الشخصية يتضمن شعار الاحتفالية، وتفاعل ناشطون ومثقفون ومهتمون بالتاريخ على موقع فيسبوك مع هذا الحدث، وعبروا عن سعادتهم لنقل المومياوات إلى المتحف الجديد، وفخرهم بتاريخ مصر وعراقة حضارتها