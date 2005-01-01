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الاحتلال يجبر مواطنا على هدم منزله في جبل المكبر بالقدس

الأحد 04 أبريل 2021 01:46 م / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة / سما /

أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، المواطن عامر شقيرات، على هدم منزله في حي جبل المكبر بالقدس المحتلة.

وقال شقيرات، إنه أقدم على هدم منزله بعد أن تلقى إخطارا من الاحتلال، بأنه سيهدم منزله، ويجبره على دفع غرامة مالية باهظة مقابل ذلك، ما اضطره لهدمه ذاتيا.

وتستهدف بلدية الاحتلال منازل ومنشآت المقدسيين، ولا تسمح لهم بالبناء في الأحياء العربية أو التوسعة بدعوى عدم حصولهم على تراخيص منها، مع العلم أنها لا تُعطيها إياهم بسهولة، كما أنهم يضطرون لدفع مئات آلاف الشواقل للحصول عليها.

وبعد أن يبني المقدسي منزله، تلاحقه بلدية الاحتلال من خلال فرض مخالفات على البناء، أو إجباره على الهدم ذاتيا، أو تنفذ الهدم بآلياتها مقابل غرامة مالية تفرضها عليهم.

 
#القدس #الاحتلال #جبل المكبر #هدم

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