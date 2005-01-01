الخارجية: استمرار جرائم الاحتلال ومستوطنيه تحد سافر للجنائية الدولية وتحقيقاتها

رام الله / سما /

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن استمرار جرائم الاحتلال ومستوطنيه بحق شعبنا وأرضه ومقدساته، تحد سافر للمحكمة الجنائية الدولية وتحقيقاتها.

وأوضحت الخارجية في بيان صحفي اليوم الأحد، أن قوات الاحتلال ومليشيات المستوطنين ومنظماتهم الارهابية تواصل تصعيد اعتداءاتها ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم، في واقع يومي مستمر ومفروض بقوة الاحتلال على حياة الفلسطيني، قائم على توزيع ممنهج لأدوار تتقاسمها مؤسسة الاحتلال العسكرية الامنية ومجموعات المستوطنين الإرهابية.

وادانت جرائم الاحتلال ومستوطنيه، واعتبرتها استخفافا اسرائيليا رسميا في المنظومة الدولية وشرعياتها وقرارتها، واصرارا على تعميق الاحتلال والاستيطان ونظام الفصل العنصري في فلسطين المحتلة، وتقويض ممنهج لفرصة اقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، ذات سيادة، متصلة جغرافيا، بعاصمتها القدس الشرقية.

وأكدت الخارجية أنها تواصل التعاون الكامل مع الجنائية الدولية بهدف الوصول لمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين ومن يقف خلفهم من قادة سياسيين او عسكريين.