رئيس البرلمان الأردني: الأردن والملك خطان أحمران ولا تلتفتوا للأكاذيب

وكالات

ناشد رئيس مجلس النواب الأردني، عبدالمنعم العودات، الشعب الأردني عدم الالتفات للأكاذيب والإشاعات.

وأضاف بحسب ما نقلته قناة المملكة: "أن يتسلل بعضهم تحت جنح الظلام ويعمل على استغلال عوز الأردنيين في هذه الظروف الصعبة التي يعاني منها الجميع على مستوى الوطن والاقليم والعالم ، فهل هذا من صفات الرجولة؟".

وشدد رئيس مجلس النواب على أن "نظامنا الهاشمي وبلدنا الأردني عصي على التآمر والفتن. مشيرا إلى أن: الأردن خط أحمر والملك خط أحمر".

ومن جانبه قال نائب رئيس الوزراء توفيق كريشان: لم يشهد الأردن يوما تصفية لمعارضة ولا إلغاء أو إقصاء لمكون سياسي.

وأعربت العديد من الدول العربية عن تضامنها مع مملكة الأردن بعد إعلانها أمس السبت اعتقال عدد من مسؤوليها لأسباب أمنية، مثل المملكة العربية السعودية ومصر والبحرين والإمارات والكويت وقطر وسلطنة عمان وفلسطين ولبنان والمغرب، فما نقلت وكالة "رويترز"، عن وزارة الخارجية الأمريكية، أن العاهل الأردني "شريك رئيسي" للولايات المتحدة و"ندعمه بشكل كامل".

أتى ذلك، بعدما أعلن رئيس الأركان المشتركة في الجيش الأردني اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، عن اعتقال الشريف حسن بن زيد رئيس الديوان الملكي السابق وباسم إبراهيم عوض الله وآخرين لأسبابٍ أمنيّة، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء الأردنية.

ونفى، في بيان له، اعتقال الأمير حمزة لكنه بيّن أنه طٌلب منه التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية، واعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله وآخرون.

من جانبه، قال ولي العهد الأردني السابق الأمير حمزة، في مقطع فيديو مسجل إن قائد الجيش أبلغه بالبقاء في منزله وعدم الاتصال بأي شخص. وقال ولي عهد الأردن السابق في التسجيل الذي نقلته قناة "بي بي سي" البريطانية إنه وُضع قيد الإقامة الجبرية وتم اعتقال حرسه الخاص.