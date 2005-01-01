نيمار يُبلغ لابورتا برغبته في العودة إلى برشلونة

وكالات / سما /

يبدو أن فكرة العودة إلى برشلونة، لا تزال تُراود نيمار دا سيلفا، وذلك رغم أن فريقه باريس سان جيرمان وصل لنهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، ولديه الفرصة للوصول إلى أدوار متقدمة هذا الموسم.

وكان باريس سان جيرمان قد أشار إلى قرب نيمار دا سيلفا من تجديد عقده الذي سينتهي في الصيف بعد القادم (2022)، ولكن يبدو أن المفاوضات أخذت منحى مغايراً.

وبحسب وكالة الأنباء الكتالونية، فإن نيمار دا سيلفا أوقف محادثات تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، وذلك بسبب رغبته في العودة إلى برشلونة، حيث أدرك النجم البرازيلي أن ليونيل ميسي سيبقى في البارسا.

وأضاف نفس المصدر، أن نيمار أبلغ إدارة خوان لابورتا برغبته في العودة للبارسا، كما أبدى استعداده للتأقلم مع الوضع الاقتصادي الذي يمر به النادي، أي أنه منفتح على تخفيض راتبه.

وأوضح المصدر: “المهاجم البرازيلي طرق أبواب العودة إلى البارسا مرة اخرى، ومعلوماتنا تقول إنه وافق على تخفيض راتبه ليتناسب مع الوضع المالي في البلاوجرانا، أما لابورتا وماريو أليماني فإنهما منفتحان على فكرة عودته”.

وكان نيمار دا سيلفا قد أعرب عن رغبته في اللعب بجوار ليونيل ميسي خلال الموسم القادم، ما يعني بأنه سيبحث عن العودة إلى النادي الكتالوني، بما أن البولجا سيستمر في الكامب نو خلال الموسم المقبل.