  1. الرئيسية
  2. الرياضة

نيمار يُبلغ لابورتا برغبته في العودة إلى برشلونة

الأحد 04 أبريل 2021 12:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
نيمار يُبلغ لابورتا برغبته في العودة إلى برشلونة



وكالات / سما /

يبدو أن فكرة العودة إلى برشلونة، لا تزال تُراود نيمار دا سيلفا، وذلك رغم أن فريقه باريس سان جيرمان وصل لنهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، ولديه الفرصة للوصول إلى أدوار متقدمة هذا الموسم.

وكان باريس سان جيرمان قد أشار إلى قرب نيمار دا سيلفا من تجديد عقده الذي سينتهي في الصيف بعد القادم (2022)، ولكن يبدو أن المفاوضات أخذت منحى مغايراً.

وبحسب وكالة الأنباء الكتالونية، فإن نيمار دا سيلفا أوقف محادثات تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، وذلك بسبب رغبته في العودة إلى برشلونة، حيث أدرك النجم البرازيلي أن ليونيل ميسي سيبقى في البارسا.

وأضاف نفس المصدر، أن نيمار أبلغ إدارة خوان لابورتا برغبته في العودة للبارسا، كما أبدى استعداده للتأقلم مع الوضع الاقتصادي الذي يمر به النادي، أي أنه منفتح على تخفيض راتبه.

وأوضح المصدر: “المهاجم البرازيلي طرق أبواب العودة إلى البارسا مرة اخرى، ومعلوماتنا تقول إنه وافق على تخفيض راتبه ليتناسب مع الوضع المالي في البلاوجرانا، أما لابورتا وماريو أليماني فإنهما منفتحان على فكرة عودته”.

وكان نيمار دا سيلفا قد أعرب عن رغبته في اللعب بجوار ليونيل ميسي خلال الموسم القادم، ما يعني بأنه سيبحث عن العودة إلى النادي الكتالوني، بما أن البولجا سيستمر في الكامب نو خلال الموسم المقبل.

#نيمار #نيمار دا سيلفا #برشلونة #خوان لابورتا #لابورتا #دوري أبطال أوروبا

الأكثر قراءة اليوم

الاردن: محاولة انقلاب فاشلة.. ومداهمات واعتقالات طالت شخصيات بارزة وقريبة من الأمير حمزة

مسؤول فلسطيني: جهود تبذل مع البرغوثي للحفاظ على وحدة "فتح" وحل المشكلة القائمة

الامير حمزة بن الحسين يؤكد بأنه قيد الإقامة الجبرية كجزء من حملة القمع ضد المنتقدين (فيديو)

احمد يوسف : ناصر القدوة ليس خصما للاسلام والاسلاميين ويجب وقف شيطنته

يديعوت تزعم : ولي العهد السعودي متورط في انقلاب الأردن

من هو الشريف حسن بن زيد الذي اعتقله الأمن الاردني؟

مركز الفلك العربي يتوقع غرة شهر رمضان وعدد أيام صيام الشهر الفضيل

الأخبار الرئيسية

الشيخ: نتواصل مع مروان البرغوثي و قرارات رئاسية بحل ملفات موظفي 2005 والتقاعد القسري

الصحة بغزة: تسجيل حالتي وفاة و1628 إصابة جديدة بفيروس كورونا و272 حالة تعافٍ

48691

يديعوت تزعم : ولي العهد السعودي متورط في انقلاب الأردن

i

صحيفة سعودية تكشف عن مخطط في مخيمات لبنان لإسقاط حق العودة

الاردن

الاردن: محاولة انقلاب فاشلة.. ومداهمات واعتقالات طالت شخصيات بارزة وقريبة من الأمير حمزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية