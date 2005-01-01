فايزر توقف توريد اللقاحات إلى إسرائيل

القدس المحتلة / سما /

أكد مدير عام وزارة الصحة إلاسرائيلية البروفيسور هيزي ليفي أن شركة الأدوية العملاقة "فايزر" توقفت عن تزويد إسرائيل باللقاحات ضد كورونا.

في غضون ذلك أعلنت وزارة الصحة إلاسرائيلية تسجيل 124 إصابة جديدة بالكورونا خلال 24 ساعة الاخيرة بعد إجراء حوالي 12000 اختبار وكانت نسبة الاختبارات الإيجابية 1.1٪.

وتوفي ما مجموعه 6233 شخصًا حتى الآن منذ انتشار الفيروس في إسرائيل.

وفقًا للبروفيسور ليفي ، من المتوقع أن تستأنف شركة Pfizer الإمدادات فقط بعد أن تجتمع الحكومة الإسرائيلية وتوافق على اتفاقيات شراء اللقاحات الجديدة.



يشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية لم تعقد اجتماعا كان مقررا لجهة الموافقة على اتفاق شراء اللقاحات من شركة فايزر بسبب معارضة حزب أزرق أبيض وزعيمه بني غانتس الذي اشترط عقد الاجتماع بالموافقة على تعيينه الدائم كوزير للعدل ، وهو التعيين الذي يعارضه الليكودالليكود.