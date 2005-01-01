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حزب الشعب: نستغرب من التلميحات لإجراء الانتخابات من دون القدس

الأحد 04 أبريل 2021 11:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حزب الشعب: نستغرب من التلميحات لإجراء الانتخابات من دون القدس



غزة / سما /

اعرب حزب الشعب عن استغرابه من التلميحات لإجراء الانتخابات من دون القدس.

وقال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب وليد العوض في حديث إذاعية ، إن هذه المسألة غير قابلة للمساومة، وإنه لا يجوز اخراج المدينة من العملية الانتخابية تحت أي حجة.

وشدد على أهمية مشاركة المواطنين في القدس المحتلة في الانتخابات التشريعة لأنها عاصمة الدولة الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لمنع عرقلة الانتخابات.

وكان القيادي في حماس محمد نزال صرح بأن "حركته ضد تأجيل الانتخابات، والتذرّع بعدم إجرائها في القدس"، داعيا للبحث عن بدائل مناسبة لإجرائها.

#حزب الشعب #القدس #القدس المحتلة #الانتخابات

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