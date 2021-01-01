هذا ما يحصل إذا أصبت بالفيروس بعد تلقي اللقاح الروسي

وكالات

أكد مركز "غاماليا" الروسي الذي أنتج لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا، أن اللقاح يحمي بنسبة 91.6% من الإصابة بالفيروس، ويقي بنسبة 100% من الأعراض الشديدة لـ"كوفيد-19".

وتعليقا على إعلان الرئيس الأرجنتيني، ألبرتو فرنانديز، أنه يشتبه في إصابته بفيروس كورونا بعد إجرائه اختبار أظهر نتيجة إيجابية، قال مركز "غاماليا" الروسي، "يؤسفنا سماع ذلك. سبوتنيك V فعال بنسبة 91.6% ضد الإصابة بالعدوى و100% فعال في تلافي الأعراض الشديدة".

وقال المركز إنه "إذا تأكدت الإصابة بالعدوى وحدثت بالفعل، فإن التطعيم يضمن تعافيا سريعا دون إعراض خطيرة"، متمنيا الشفاء العاجل للرئيس الأرجنتيني، في حال تأكدت إصابته فعليا بالفيروس.

وفي وقت سابق قال الرئيس الأرجنتيني على صفحته في "تويتر": "أجريت اختبارا أمس السبت، بعد أن بلغت درجة حرارتي 37.3 وأحسست بصداع طفيف، وتبين الفحص أنه إيجابي (أي مصاب بالفيروس)".

هذا ولا يزال الرئيس الأرجنتيني ينتظر نتائج اختبار "PCR" للتأكد من إصابته بفيروس كورونا أو عدمها