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القضاء بغزة يوضح آلية عمل المحاكم في ظل تداعيات الحالة الوبائية بالقطاع

الأحد 04 أبريل 2021 10:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القضاء بغزة يوضح آلية عمل المحاكم في ظل تداعيات الحالة الوبائية بالقطاع



غزة / سما /

أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد، آلية عمل المحاكم في ظل مستجدات الحالة الوبائية في قطاع غزة.

وجاء في بيان المجلس، أنه وفي ضوء استمرار الحالة الوبائية الخطيرة، وانسجاماً مع إجراءات الجهات المختصة الهادفة للحد من الانتشار الواسع لفايروس الكورونا، قرر مجلس القضاء الأعلى وبعد التشاور مع رؤساء المحاكم النظامية استمرار العمل بنفس وتيرة الأسبوع السابق، وعليه سيكون الدوام اعتباراً من اليوم الأحد 04/04/2021 وحتى الاثنين 12/04/2021 وفقا لما يلي:

أولاً: تنظر الهيئات الحاكمة في القضايا المهيئة للسير بها وفق الأصول.

ثانياً: يقتصر عمل دوائر النفيذ على استرداد أوامر الحبس، وفك الحجوزات وتسليم الكتب المتعلقة بها، وتسليم الشيكات، وأية أمور أخرى مستعجلة لا تحتمل التأخير وفق تقدير رئيس كل محكمة.

ثالثاً: يقتصر عمل دوائر الكاتب العدل على الكفالات العدلية، وسندات الرهن، وأية أمور أخرى مستعجلة لا تحتمل التأخير وفق تقدير رئيس كل محكمة.

رابعاً: يشرف رئيس كل محكمة على تنفيذ البروتوكول الصحي خصوصاً فيما يتعلق بارتداء قناع الوجه (الكمامة) لكل من يرتاد المحاكم النظامية.

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