ضبط 15.5 طن بضائع منتهية الصلاحية خلال شهر آذار

رام الله / سما /

أفاد بيان صحفي صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية أنه تعامل خلال شهر آذار الماضي مع 376 قضية بالتعاون مع الجهات الشريكة المدنية والاجهزة الامنية المختصة ،وذلك في إطار مكافحة ظاهرة التهريب بكافة اشكاله وحماية الإقتصاد الوطني ، هذا و نفذ (8200) جولة تفقدية على المحال والمنشآت التجارية والصحية والخدماتية للتأكد من تطبيقها للبروتوكولات الصحية الخاصة بمنع انتشار فايروس كورونا.

وأشار البيان إلى أن القضايا كانت موزعة مابين قضايا ضريبية وجمركية، بالإضافة الى القضايا المختصة بالمجال الإقتصادي والصحي والزراعي، والسلامة العامة .

وجاء في تفاصيل البيان بأن الجهاز تعامل مع :

-264 قضية بالتعاون مع وزارة المالية لتحسين ايرادات الدولة ورفد الخزينة بالأموال وهي مفصلة كالتالي :

- ضبط 142 قضية ضريبية وجمركية وتحويل مكلفين للوزارة لاستكمال معاملاتهم التجارية.

- ضبط 112 قضية بضائع قادمة من اسرائيل لا تحمل فاتورة مقاصة.

- 8 قضايا في مجال التبغ المهرب والممنوع من التداول .

- التعامل مع قضيتين في مجال البترول المهرب تم خلالها ضبط 800 لتر من السولار المهرب والممنوع من التداول .





-مع 48 قضية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد منعاً لانتشار البضائع الفاسدة والمزورة وبضائع المستوطنان وتم خلالها:-

ضبط 13.7 طن من البضائع المنتهية الصلاحية وهي مفصلة كالتالي:

- ضبط مايقارب 13.7 طن مواد منتهية الصلاحية وتم اتلافها

- ضبط 8.8 طن من المواد التمويينية ومواد التجميل التي لا تحمل بطاقة بيان تعريفية باللغة العربية

- -ضبط قرابة 460 علبة حلويات من بضائع المستوطنات الممنوعة من التداول





- 19قضية بالتعاون مع وزارة الصحة من أجل توفير الامن الغذائي لأبناء شعبنا.

- تم خلالها ضبط مايقارب 2 طن مواد فاسدة ومنتهية الصلاحية وبناء على قرار جهات الإختصاص تم أتلافها.

-كما تم ضبط( 553 عبوة أدوية ومنشطات جنسية و 11.2 كغم منشطات جنسية و 76 عبوة مواد تجميل و 296 لتر مواد تجميل ) وجميعها بضائع غير حاصلة على التراخيص اللازمة وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس وتم إحالة المضبوطات جميعها للوزارة لحين استكمال الاجراءات القانونية اللازمة .





-28 قضية بالتعاون مع وزارة الزراعة ودعماً للقطاع الزراعي وتشجيع المنتج المحلي منها :



- 7 قضية لمنتجات زراعية لا تحمل تصاريح زراعية أو أذونات استيراد أو ممنوعة من التداول بقرار من وزير الزراعة .

- و21 قضايا منتجات حيوانية لا تحمل تصاريح زراعية أو أذونات استيراد أو ممنوعة من التداول بقرار من وزير الزراعة.





-14 قضية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مخالفة للقانون:

- ضبط خلالها (225 ) راوتر وقطع اسرائيلية.

- (732 ) شريحة اتصال اسرائيلية ممنوعة من التداول.

- ضبط (376) كرت شحن اسرائيلي وهي بضاعة ممنوعة من التداول

- ضبط خلالها 20 طرد بريد غير حاصلة على التراخيص ومخالفة للقانون وتم تسليم جميع المضبوطات للوزارة لحين استكمال الاجراءات القانونية .





3 قضايا بالتعاون مع سلطة جودة البيئة :

-ضبط خلالها 1 شاحنة و 70 طن مخلفات بناء قادمة من اسرائيل مالفة للانظمة والقوانين المعمول بها تم إرجاعها لمصدرها حسب اتفاقية بازل .

وأكد البيان على الدور الهام للمواطنين في تقديمهم للبلاغات عن البضائع الفاسدة والمنتهية الصلاحية عبر الرقم المجاني 132 أو عبر الصفحة الرسمية للجهاز على موقع الفيسبوك ، بالإضافة لضرورة التزامهم بتعليمات السلامة والوقاية الصادرة عن وزارة الصحة للحد من انتشار فايروس كورونا .