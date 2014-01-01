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البرغوثي: حكومة إسرائيل مأزومة أمام محكمة الجنايات الدولية

الأحد 04 أبريل 2021 10:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
البرغوثي: حكومة إسرائيل مأزومة أمام محكمة الجنايات الدولية



رام الله / سما /

قال د. مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية وعضو اللجنة الوطنية لمتابعة محكمة الجنايات الدولية أن الحكومة الإسرائيلية ورئيسها نتنياهو تعيش أزمة حقيقية إزاء التعامل مع قرار محكمة الجنايات الدولية فتح تحقيق بشأن وقوع جرائم حرب في قضية الاستيطان المتواصل والاعتداءات على قطاع غزة منذ عام 2014.

وأكد البرغوثي أن خيارات الحكومة الإسرائيلية محدودة وخاسرة في جميع الاحوال اذ ان فتحها تحقيقات داخلية يعني الاعتراف بمحكمة الجنايات وولايتها و رفض ذلك يعني فتح الباب على مصراعيه لتحقيقات المحكمة نفسها.

وقال البرغوثي ان جرائم الحرب التي وقعت لا يمكن إخفاؤها أو التغطية عليها وقد حانت لحظة المحاسبة التاريخية بعد طول انتظار

#مصطفى البرغوثي #الجنايات الدولية #محكمة الجنايات الدولية #إسرائيل

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